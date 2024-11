Horoskop: Verliebt, Verlobt, Verheiratet! Diese Sternzeichen bekommen 2025 einen Antrag

Das neue Jahr steht bereits vor der Tür und drei Sternzeichen können sich schon jetzt besonders darauf freuen. Und wenn sie diese Nachricht vom Horoskop erhalten, werden sie es wohl kaum erwarten können, dass das Jahr 2025 endlich anbricht. Denn dann werden sie sich endlich verloben!

Viele wünschen sich, einmal verliebt, verlobt und schlussendlich auch verheiratet zu sein. Drei Sternzeichen ist dieses große Glück im neuen Jahr vergönnt. In unserem Horoskop kannst du nachlesen, wer sich nun freuen darf.

Horoskop: 3 Sternzeichen bekommen 2025 einen Antrag

Das sind großartige Aussichten! Drei Sternzeichen sind bald nicht nur verlobt, sondern auch verlobt. 2025 erwartet sie ein besonders romantischer Antrag. Danach fühlen sie sich wie vom Glück beseelt. Endlich werden sie bedingungslos geliebt und können es allen zeigen. Mit dem Ring am Finger erleben sie sicher eines der schönsten Jahre ihres Lebens.

Ein besonderer Moment, den nicht jeder erleben wird – doch für den Krebs wird dieser Traum 2025 wahr. Das Sternzeichen wird im neuen Jahr von seinem Partner liebevoll überrascht und erhält einen unglaublich romantischen Antrag. Danach wird nichts mehr wie vorher sein. Diese Liebe hält ganz bestimmt für die Ewigkeit.

Horoskop: Diese Sternzeichen sollen „ja“ sagen

Auch die Waage hofft auf ihren persönlichen „Für immer“-Moment. Auf diesen muss sie jetzt tatsächlich nicht mehr lange warten. 2025 wird ihr Jahr. Zusammen mit ihrem Partner, der die Harmonie in der Beziehung genauso spürt und zu schätzen weiß wie sie und der ihr die Aufmerksamkeit schenkt, die sie braucht, erlebt sie ein noch viel größeres Glück als sie es je für möglich gehalten hätten. Denn dann wird ihr Partner ihr einen Antrag machen und seine Liebe zu ihr offiziell bekunden – vor allen und für alle sichtbar. Ab dann gibt es keinen Zweifel mehr.

Das dritte Sternzeichen, das auf einen Antrag hoffen kann, ist der Fisch. Für Fische wird 2025 dieser große Traum wahr. So verträumt, emotional und zart sie sind, so sehr inspirieren sie ihre Partner zu einem märchenhaft romantischen Antrag, der alle ihre Erwartungen übertreffen wird. Das Universum sagt dem Sternzeichen: Du hast den Richtigen gefunden! Habe also Vertrauen und sage ja! Du wirst es sicher nicht bereuen.