Horoskop 2025: Sternzeichen müssen Acht geben – es geht um ihre Beziehungen

Was das neue Jahr für dein Leben wohl bringt? Zum Jahreswechsel ist die Hoffnung stets groß, dass sich etwas verändern wird. Singles hoffen auf die große Liebe, Verliebte planen die nächsten Schritte, um ihre Beziehungen zu vertiefen. Schon jetzt können sie einen Blick ins Jahr 2025 wagen – das Horoskop verspricht, so einige Wünsche wahr zu machen.

Allerdings müssen sich manche Sternzeichen auch in Acht nehmen. Das neue Jahr wird das Liebesleben dreier Sternzeichen ordentlich aufmischen. Sie werden aus ihrer Komfortzone herausbefördert und mit zahlreichen Veränderungen konfrontiert. Was das mit ihren Beziehungen macht, liest du hier in unserem Horoskop für 2025.

Horoskop 2025 stellt Liebe auf die Probe

Auch das kommende Jahr wird sicherlich wieder spannend und bietet Chancen für die verschiedenen Tierkreiszeichen. Doch werden sich drei besonders über große Veränderungen in ihrem Leben freuen können. Allerdings könnten sie dieser Nachricht mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen. Denn Veränderungen können sich positiv wie auch negativ auswirken.

Darauf muss sich unter anderem der Stier gefasst machen. Er wird 2025 viele Entdeckungen machen, wenn er sich traut, über den Tellerrand zu blicken. Er muss sich in seinen Beziehungen von seiner Unverbindlichkeit lösen, sollte sich Menschen trennen, die ihn unglücklich machen und mehr auf seine emotionale Gesundheit achten. Venus und Mars werden für einige Highlights sorgen, jedoch auch für Konflikte. Dafür sollte der Stier sein Temperament zügeln.

Doch können Stiere auch auf einige romantische Begegnungen hoffen. Singles treffen im Sommer auf einen besonderen Menschen, im Winter könnte sich hingegen eine alte Liebe melden. Und Vergebene müssen mit ihrer Vergangenheit Frieden schließen, sonst könnten sie ihre aktuelle Beziehung gefährden.

Horoskop 2025 sorgt für Liebes-Abenteuer

Löwen könnten im neuen Jahr plötzlich romantische Gefühle für einen Freund oder eine Freundin empfinden. Besonders Ende Oktober stehen die Chancen dafür gut, dass aus einer Freundschaft mehr wird. Bereits bestehende Beziehungen werden von Mars und Saturn in die Mangel genommen. Während der eine Planet das Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Partner herausfordert, hilft Venus dabei, aufkommende Konflikte zu schlichten, die vor allem im Herbst oder Winter auftreten könnten. Und Mars stärkt die Beziehung anschließend.

Währenddessen schweben Fische zum Beginn des neuen Jahres im Liebesglück und genießen pure Harmonie in der Beziehung mit ihrem Partner. Diese schöne Zeit sollten sie gemeinsam auskosten. Denn lange bleibt es nicht so ruhig. Tiefgreifende Veränderungen stehen an, die die Dynamik in ihrer Beziehung aufmischen. Venus steht Fischen in schwierigen Zeiten bei, doch sollten sie stets frühzeitig ein klärendes Gespräch mit ihrem Partner suchen. Dafür wird es zum Ende des Jahres noch einmal richtig romantisch.