Glücksmonat August! Diese Sternzeichen starten jetzt so richtig durch

Wer sein Horoskop um Rat fragt, der hofft meist auf positive Versprechen für die absehbare Zukunft. Egal ob Gesundheit, Beruf oder Liebesleben – man will sich gerne von den Sternen bestätigen lassen, dass am Ende alles gut werden wird.

Drei Sternzeichen können diesbezüglich im August mächtig aufatmen – denn für sie wird der Sommermonat zur absoluten Glückszeit!

Für Löwen ist der August der Glücksmonat

Wer im August geboren wurde, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Sternzeichen Löwe – schließlich gilt das Tierkreiszeichen vom 23. Juli bis zum 23. August. Und passenderweise erlebt der Löwe gerade in seinem Geburtsmonat auch einen regelrechten Aufschwung!

Es geht steil bergauf – auch mit kosmischer Unterstützung. Jupiter treibt die Karriere voran, Venus sorgt für gute Vibes in der Liebe und Mars wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Für den Löwen könnte es im August also quasi nicht besser laufen!

Zwillinge starten durch

Ähnlich gut läuft es für Zwillinge (21. Mai bis 20. Juni). Wenn aus dem rückläufigen Merkur wieder ein direkter Merkur wird, spürt das Sternzeichen das vor allem in den Lebensbereichen, die mit Beruf und Liebe zu tun haben. Hier warten Mitte August einige Vorteile auf Zwillings-Geborene.

Zudem steht der Mond am 16. August im Zwilling. Das verschafft dem Luftzeichen einiges an erholsamen Heilungs- und Entwicklungspotenzialen, die ihm in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden spürbar guttun werden.

Emotionale Klarheit für den Wassermann

Und zu guter Letzt darf sich der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) freuen. Gleich mehrere Glückstage warten auf das Sternzeichen – der wichtigste jedoch wird wohl der Vollmond am 9. August. Der bringt einiges an emotionaler Klarheit mit sich und stärkt den Wassermann innerlich. Egal ob in Beziehungen oder in der Karriere – das kann grundsätzlich nie schaden.

Der Einfluss von Uranus versorgt den Wassermann im August zudem mit allerlei Überraschungen in Form von Kreativität oder unerwarteten Impulsen, die sich häufiger positiv auswirken werden als negativ.