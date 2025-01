Das sind die fünf höchsten Berge Europas 2025 – die Riesen des Kontinents

Wenn man an den höchsten Berg der Welt denkt, kommt einem sofort der Mount Everest in den Sinn. Doch dieser imposante Gipfel liegt für uns Europäer in weiter Ferne, zwischen Nepal und China. Aber wie sieht es eigentlich in unserem Kontinent aus? Wo befinden sich die höchsten Berge Europas?

Welches europäische Land ist bekannt für seine hohen Berge? Viele Menschen in Deutschland denken dabei sofort an die Alpenländer wie Österreich oder die Schweiz. Doch der höchste Berg Europas liegt etwas weiter entfernt, nahe der Grenze zum Nachbarkontinent Asien. In diesem Artikel präsentieren wir dir die höchsten Berge Europas.

Platz 5: Großglockner (Österreich)

Blick auf den Großglockner, den höchsten Berg Österreichs und einen der höchsten Berge Europas. Foto: IMAGO/Eibner Europa

Auch wenn der höchste Berg Europas nicht in Österreich liegt, schafft es das Land dennoch in die Top 5. Der Großglockner, mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs, sichert sich Platz fünf. Dieses beeindruckende Wahrzeichen der Ostalpen liegt in der Glocknergruppe der Hohen Tauern, an der Grenze zwischen Kärnten und Tirol.

Der Großglockner, der höchste Berg Österreichs, ist über die malerische Großglockner-Hochalpenstraße gut erreichbar, die beeindruckende Panoramen bietet. Die Region lädt zu vielseitigen Aktivitäten ein, darunter Bergsteigen auf klassischen Routen, Wandern rund um die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe und Erkundungen des Pasterzengletschers, dem größten Gletscher Österreichs.

Platz 4: Gran Paradiso (Italien)

Blick auf den Gran Paradiso, den höchsten Berg Italiens und einen der höchsten Berge Europas. Foto: IMAGO/MAXPPP

Nach dem höchsten Berg Österreichs belegt in der Rangliste der höchsten Berge Europas der Gran Paradiso auf Platz 4 einen besonderen Platz. Mit einer Höhe von 4.061 Metern ist er der höchste Berg, der vollständig in Italien liegt. Er liegt im Nationalpark Gran Paradiso, dem ältesten Nationalpark Italiens, der für seine beeindruckende Natur und Tierwelt bekannt ist.

Der Gran Paradiso ist nicht nur bei Bergsteigern beliebt, sondern auch ein Magnet für Wanderer, Naturfreunde und Fotografen. Im Nationalpark Gran Paradiso lassen sich Tiere wie Steinböcke, Gämsen und Adler in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Im Winter zieht der Berg Skitourengeher und Schneeschuhwanderer an, die die ruhige, verschneite Landschaft genießen möchten. Ein magischer Gipfel, der zu den beeindruckendsten Bergen Europas zählt.

Platz 3: Dufourspitze (in der Schweiz)

Wanderer auf dem Weg zum Gipfel der Dufourspitze, dem höchsten Berg der Schweiz und einem der höchsten Europas. Foto: IMAGO/Dreamstime

Wer von den deutschen Bergsteigern bereits die höchsten Berge in Österreich und Italien erklommen hat, kann sich auf die nächste Station freuen: die Dufourspitze, mit 4.634 Metern der höchste Berg der Schweiz und der dritthöchste in Europa.

Dieser beeindruckende Gipfel in den Walliser Alpen, an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien, ist ein begehrtes Ziel für erfahrene Bergsteiger. Die Besteigung der Dufourspitze erfordert technisches Können, eine gute Kondition und sorgfältige Vorbereitung. Für die Tour, die oft über zwei Tage geht, sind etwa 10-14 Stunden reine Gehzeit einzuplanen. Eine gute Akklimatisierung ist unerlässlich, da die Route auf über 4.600 Meter führt.

Die Aussicht von der Dufourspitze ist atemberaubend: Vom Gipfel bietet sich ein weiter Blick über das Mattertal, das weltbekannte Matterhorn und die umliegenden Viertausender. Der mächtige Gornergletscher, einer der größten in den Alpen, zieht sich majestätisch an den Hängen des Massivs entlang und verstärkt die überwältigende Schönheit dieser alpinen Landschaft.

Platz 2: Mont Blanc (Frankreich)

Magische Aussicht: Mont Blanc, höchster Berg der Alpen und einer der höchsten Berge Europas, in seiner vollen Pracht. Foto: IMAGO/IP3press

Den zweiten Platz belegt ein Gipfel der Alpen: der Mont Blanc, mit 4.810 Metern der höchste Berg der Alpen und Westeuropas. Er liegt an der Grenze zwischen Frankreich und Italien und wird von imposanten Gletschern wie dem Mer de Glace und dem Glacier des Bossons umgeben.

Der Mont Blanc, auf Deutsch „Weißer Berg“, ist ein bekanntes Ziel für Bergsteiger, Wanderer und Naturliebhaber. Die umliegende Region begeistert mit einer Vielzahl an Aktivitäten und ihrer beeindruckenden Alpenlandschaft.

Die Seilbahn zur Aiguille du Midi führt auf 3.842 Meter und bietet beeindruckende Ausblicke. Wanderfreunde schätzen die Tour du Mont Blanc, eine berühmte Fernwanderroute durch Frankreich, Italien und die Schweiz.

Im Winter locken die spektakulären Abfahrten am Mont Blanc, wie das berühmte Vallée Blanche, Skifahrer und Snowboarder aus aller Welt an. Viele nutzen die Gelegenheit, den höchsten Gipfel der Alpen und einen der höchsten Berge Europas hautnah zu erleben.

Platz 1: Elbrus (Russland)

Seilbahn am Elbrus, dem höchsten Berg Europas im Kaukasus. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Weit entfernt von den Alpen und dem Mont Blanc, am östlichen Rand Europas, thront der Elbrus im Kaukasus – ein erloschener Vulkan mit 5.642 Metern Höhe, der nach gängiger Grenzziehung als höchster Berg Europas gilt.

Der Elbrus im Kaukasus liegt in Russland, nahe der Grenze zu Georgien und besitzt zwei Gipfel: den westlichen (5.642 m) und den östlichen (5.621 m). Rund um den Elbrus erstreckt sich der Große Kaukasus, einer der bedeutendsten Gebirgszüge Eurasiens, geprägt von Gletschern und imposanten Berglandschaften.

Am Elbrus, dem höchsten Berg Europas im Kaukasus, führt eine Seilbahn von der Talstation Azau (auf etwa 2.350 Metern) in mehreren Sektionen auf rund 3.800 Meter Höhe. Sie ermöglicht Skifahrern, Wanderern und Touristen einen bequemen Zugang zu den oberen Hängen des Elbrus und offenbart dabei spektakuläre Ausblicke auf die eindrucksvolle Natur des Kaukasus. Die Region rund um den Elbrus wird oft als Grenzgebiet zwischen Europa und Asien betrachtet.

Platz Berg Höhe in Metern Land 1. Elbrus 5.642 Russland 2. Mont Blanc 4.810 Frankreich 3. Dufourspitze 4.634 Schweiz 4. Gran Paradiso 4.061 Italien 5. Großglockner 3.798 Österreich Die höchsten Berge Europas 2025 in der Tabelle

Wer sich die lange Anreise sparen möchte, kann stattdessen die zehn höchsten Berge Deutschlands erkunden und dabei die eindrucksvolle Natur direkt vor der eigenen Haustür erleben.