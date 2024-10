Die zehn größten Seen Deutschlands 2024: Natur, Freizeit und Erholung

Deutschland ist reich an beeindruckenden Landschaften, und seine Seen gehören zweifellos zu den schönsten Naturwundern des Landes. Von den malerischen Alpengewässern bis zu den weitläufigen Seenplatten des Nordens bieten die größten Seen Deutschlands nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die zehn größten Seen Deutschlands laut Statista 2024 nach Fläche und was sie für Naturliebhaber, Wassersportler und Erholungssuchende zu bieten haben.

Platz 10: Großer Plöner See

Der Große Plöner See ist der größte See in Schleswig-Holstein und bietet zahlreiche Möglichkeiten wie Segeln, Kanufahren und Angeln. Die Stadt Plön, die direkt am Ufer des Sees liegt, ist bekannt für ihre charmante Atmosphäre und ihre historische Architektur. Besonders das imposante Schloss Plön, das hoch über dem Wasser thront, zieht Besucher mit seiner prächtigen Fassade und dem angrenzenden Park in seinen Bann. Die idyllischen Wälder, die die Stadt umgeben, laden zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein, bei denen man die Ruhe der Natur genießen kann.

Mit einer beeindruckenden Fläche von etwa 30 Quadratkilometern erstreckt sich der See inmitten einer wunderschönen Naturkulisse und ist ein beliebtes Ziel für Wassersportler, Naturfreunde und Erholungssuchende.

Platz 9: Steinhuder Meer

Die beeindruckende Kulisse des Steinhuder Meeres wird von sanften Hügeln, weitläufigen Wiesen und dichten Wäldern geprägt, die zusammen ein harmonisches Landschaftsbild ergeben. Dieses einzigartige Naturgebiet ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Einheimische, sondern zieht auch viele Besucher aus der Ferne an. Der Naturpark Steinhuder Meer bietet eine Vielzahl von Wander- und Radwegen, die durch die idyllische Umgebung führen und es den Gästen ermöglichen, die Schönheit der Landschaft in vollen Zügen zu genießen.

Das im Nordwesten Niedersachsens gelegene Steinhuder Meer ist nicht nur der größte Binnensee Niedersachsens, sondern auch ein wahres Naturjuwel. Mit einer Fläche von 32 Quadratkilometern bietet es vielfältige Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein. Ob Segeln, Windsurfen, Angeln oder einfach nur das Wasser bei einem entspannten Bootsausflug zu genießen – die Optionen sind schier unbegrenzt. Zudem lädt das Ufer mit zahlreichen Strandabschnitten und Liegewiesen zum Verweilen ein, während Cafés und Restaurants einlädt, regionale Köstlichkeiten zu probieren.

Platz 8: Kummerower See

Auf Platz acht unter den größten Seen Deutschlands befindet sich der Kummerower See, ein Ort von atemberaubender Schönheit und reicher Naturvielfalt. Die Umgebung lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen und die Schönheit der Natur zu genießen, während der See selbst zahlreiche Aktivitäten bietet, die einen Kurzurlaub oder einen Tagesausflug unvergesslich machen.

Mit einer Fläche von etwa 32,5 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von rund 18 Metern gehört der Kummerower See zu den größeren Gewässern Deutschlands. Diese Dimensionen ermöglichen eine Vielzahl von Wassersportarten, darunter Segeln, Kanufahren und Angeln. Die ruhigen Gewässer sind ideal für Bootsausflüge, und die umgebende Landschaft bietet zahlreiche Plätze für ein Picknick oder einfach zum Entspannen am Ufer.

Platz 7: Plauer See

Der Plauer See ist ein zauberhaftes Ziel für all jene, die Erholung in der Natur suchen oder aktiv werden möchten. Die charmanten Orte rund um den Plauer See, mit ihren historischen Gebäuden und einladenden Cafés, tragen ebenfalls zur besonderen Atmosphäre der Region bei. Kulturelle Veranstaltungen und Feste, die in der Umgebung stattfinden, bieten zudem einen tiefen Einblick in die lokale Tradition und Lebensweise.

Mit einer beeindruckenden Fläche von etwa 38,5 Quadratkilometern gehört der Plauer See zu den größten Seen in Deutschland. Die sanften Hügel, die den See umrahmen, sowie die dichten Wälder und weitläufigen Wiesen schaffen eine harmonische Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Platz 6: Ammersee

Auf Platz sechs unter den größten Seen Deutschlands befindet sich der Ammersee. Der Ammersee, einer der größten Seen Bayerns, begeistert mit einer atemberaubenden Kulisse, die sowohl Ruhe als auch Abenteuer verspricht. Die kulturellen Highlights rund um den Ammersee sind ebenfalls zahlreich. Historische Stätten wie das Kloster Andechs oder die beeindruckenden Kirchen in den umliegenden Dörfern, wie Wielenbach, Pähl oder Dießen am Ammersee sind Zeugen der reichen Geschichte der Region. Kunst- und Kulturveranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, bereichern das Angebot und bieten den Besuchern die Möglichkeit, mehr über die bayerische Tradition und Lebensweise zu erfahren.

Mit einer Fläche von etwa 46,6 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 81 Metern gehört der See nicht nur zu den beliebten Naherholungsgebieten der Region, sondern ist auch reich an Geschichte und Kultur. Umgeben von malerischen Dörfern, sanften Hügeln und üppigen Wäldern zieht der Ammersee ganzjährig Besucher an, die sowohl die Natur als auch das kulturelle Erbe der Region schätzen.

Platz 5: Starnberger See

Die Umgebung des Starnberger Sees ist geprägt von Hügeln, üppigen Wäldern und charmanten Dörfern, die eine herrliche Kulisse für verschiedene Aktivitäten bieten. Die Ufer des Sees sind ideal für Spaziergänge oder Radfahrten, wobei gut ausgebaute Rad- und Wanderwege die Besucher einladen, die Natur hautnah zu erleben. Besonders beliebt ist der Rundweg um den See, der atemberaubende Ausblicke auf das Wasser und die umliegenden Berge bietet.

Der See liegt etwa 25 Kilometer südlich von München und ist einer der schönsten Seen der Region. Seine Lage macht ihn zu einem beliebten Ausflugsziel für Münchner und Touristen gleichermaßen, die dem hektischen Stadtleben entfliehen möchten. Mit einer Fläche von rund 56 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 127 Metern zieht der Starnberger See das ganze Jahr über Besucher an, die die idyllische Landschaft und die vielfältigen Aktivitäten in und um den See genießen möchten.

Platz 4: Schweriner See

Platz vier gehört dem Schweriner See. Die Stadt Schwerin, die direkt am Ufer des Sees liegt, ist bekannt für ihr beeindruckendes Schloss, das majestätisch auf einer Insel im See thront. Das Schweriner Schloss, ein UNESCO-Weltkulturerbe, begeistert mit seiner prachtvollen Architektur und den liebevoll gestalteten Gärten. Zusätzlich gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Feste, die das kulturelle Leben in der Region bereichern. Konzerte, Kunstmärkte und Stadtfeste bieten den Besuchern die Möglichkeit, die lokale Kultur hautnah zu erleben und die Gastfreundschaft der Menschen in Schwerin zu genießen.

Der Schweriner See ist der viertgrößte See Deutschlands und ein faszinierendes Ziel für Naturliebhaber, Kulturinteressierte und Aktivurlauber. Mit einer Fläche von etwa 61,5 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 28 Metern bietet der See eine beeindruckende Kulisse. Diese natürliche Schönheit macht den Schweriner See zu einem idealen Ort für entspannte Tage im Freien, aber auch für aktive Erkundungstouren.

Platz 3: Chiemsee

Der Chiemsee ist ein wahres Naturparadies, das sowohl für Erholung als auch für Aktivität prädestiniert ist. Die beeindruckende Landschaft rund um den See lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Für die aktiven Besucher gibt es eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten: Ob beim Schwimmen in den klaren Gewässern, beim Wandern auf den gut ausgeschilderten Wegen, beim Radfahren entlang des Ufers oder beim Erkunden der charmanten Inseln – der Chiemsee hat für jeden etwas zu bieten.

Der Chiemsee, oft als „Bayerisches Meer“ bezeichnet, ist der größte See in Bayern und der drittgrößte in Deutschland. Außerdem ist er ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber, Sportbegeisterte und Erholungssuchende. Mit einer beeindruckenden Fläche von etwa 80 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 73 Metern bietet der Chiemsee eine atemberaubende Kulisse, die zu jeder Jahreszeit begeistert und viele Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur bereithält.

Platz 2: Müritz

Den zweiten Platz belegt die Müritz, einer der größten Seen innerhalb Deutschlands und ein wahres Juwel der Mecklenburgischen Seenplatte. Kulturell hat die Region ebenfalls einiges zu bieten. Rund um die Müritz liegen mehrere charmante Städte und Dörfer, die es zu entdecken gilt. Die Stadt Waren (Müritz) beispielsweise ist ein beliebter Ausgangspunkt für Erkundungstouren und bietet eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Geschäften.

Mit einer Fläche von etwa 117 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 31 Metern bietet die Müritz eine atemberaubende Kulisse, die von einer einzigartigen Naturlandschaft geprägt ist. Umgeben von dichten Wäldern, blühenden Wiesen und charmanten, idyllischen Dörfern ist die Müritz ein Ort, an dem sich Abenteuer und Entspannung perfekt vereinen.

Platz 1: Bodensee

Platz eins gehört dem Bodensee, oft als „Schwäbisches Meer“ bezeichnet. Dieser majestätische See ist einer der größten Seen Mitteleuropas und der größte in Deutschland. Mit einer Fläche von rund 536 Quadratkilometern erstreckt sich der Bodensee über die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz, wovon rund 236 Quadratkilometer auf das deutsche Ufer entfallen, die sowohl Einheimische als auch Besucher aus der ganzen Welt anzieht.

Die Ufer des Bodensees sind mit zahlreichen Stränden und Badegelegenheiten gespickt, die besonders in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt für Sonnenanbeter und Familien sind. Hier können Besucher schwimmen, sich entspannen oder einfach die Schönheit der Umgebung genießen. In Konstanz können Besucher die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gebäuden und dem beeindruckenden Münster entdecken. Meersburg beeindruckt mit seiner gut erhaltenen Burg und den wunderschönen Weinterrassen, während Friedrichshafen mit dem Zeppelin-Museum eine spannende Geschichte des Luftschiffbaus erzählt.

Platz See Fläche in km² 1. Bodensee 536 2. Müritz 117 3. Chiemsee 80 4. Schweriner See 61,5 5. Starnberger See 56 6. Ammersee 46,6 7. Plauer See 38,5 8. Kummerower See 32,5 9. Steinhuder See 32 10. Großer Plöner See 30 Tabelle der größten Seen Deutschlands

