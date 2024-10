Die größten Seen Europas 2024: Naturwunder des Kontinents

Europa, ein Kontinent mit beeindruckender Vielfalt, ist bekannt für seine malerischen Landschaften, von majestätischen Bergen über grüne Täler bis zu endlosen Küsten. Doch eine der faszinierendsten Naturerscheinungen sind die großen Seen, die inmitten dieser Landschaften ruhen. Einige dieser Seen sind von historischen Städten und Dörfern umgeben, während andere abgelegen und wild sind. Sie alle haben eines gemeinsam: ihre beeindruckende Größe und die wichtige Rolle, die sie für die Umwelt und die Menschen spielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die größten Seen Europas 2024 nach Fläche laut „WorldAtlas“.

Platz 10: Kachowkaer Stausee

Der Kachowkaer Stausee, ist ein bedeutendes künstliches Gewässer in der Südukraine, das nicht nur durch seine beeindruckende Größe und seine wirtschaftliche Bedeutung besticht, sondern auch durch seine malerische Umgebung und seine Rolle im regionalen Ökosystem. Er liegt in der Nähe der Stadt Kachowka, in der Region Cherson. Der Stausee bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Erholung und Freizeitaktivitäten und ist ein wichtiges Element des Wassermanagements in dem Gebiet.

Der Kachowkaer Stausee wurde durch den Bau der Kachowkaer Talsperre am Dnipro-Fluss im Jahr 1956 geschaffen. Er erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.155 Quadratkilometern und hat eine maximale Tiefe von etwa 23 Metern.

Platz 9: Krementschuker Stausee

Dieser Stausee, im Volksmund häufig als Krementschuk-See bekannt, ist ein beeindruckendes künstliches Gewässer im zentralen Teil der Ukraine. Mit seiner Größe, seiner ökologischen Bedeutung und seinen Freizeitmöglichkeiten ist der Krementschuker Stausee ein bedeutendes Natur- und Kulturphänomen der Region. Er erstreckt sich entlang des Dnipro-Flusses, unweit der Stadt Krementschuk, und spielt eine zentrale Rolle im Wassermanagement und in der regionalen Wirtschaft.

Der Krementschuker Stausee wurde durch die Errichtung der Krementschuk-Talsperre im Jahr 1964 geschaffen. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2.250 Quadratkilometern und hat eine maximale Tiefe von rund 17 Metern.

Platz 8: Zimljansker Stausee

Der Zimljansker See liegt auf Platz acht und wird oft als einer der versteckten Schätze Russlands bezeichnet, liegt im Südosten des Landkreises Wolgograd und ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Reisende, die das authentische Russland erleben möchten. Mit seiner beeindruckenden Größe und Vielfalt an Flora und Fauna bietet der See eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit und Unberührtheit der russischen Natur zu genießen.

Der Zimljansker See erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2.702 Quadratkilometer, eine Länge von 302 Kilometer und eine Breite von 38 Kilometer. Dieser gehört damit zu den größten Seen in der Region. Seine Lage, eingebettet in die malerische Landschaft des südlichen Russlands, bietet atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Hügel und Wälder. Der See ist ein bedeutender Bestandteil des Flusssystems der Don-Region und spielt eine wichtige Rolle im lokalen Ökosystem.

Platz 7: Peipussee

Der Peipussee, der sich über Grenzen von Estland und Russland erstreckt, ist ein faszinierendes Naturwunder, das sowohl für Naturliebhaber als auch für kulturell interessierte Reisende von großer Bedeutung ist. Mit seiner beeindruckenden Größe und seinem reichen historischen Erbe bietet der Peipussee eine einzigartige Gelegenheit, sowohl die Schönheit der Natur als auch die kulturellen Schätze der Region zu entdecken.

Der Peipussee, auch als Peipsi-See bekannt, ist der siebtgrößte See in Europa und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 3.555 Quadratkilometern. Der See liegt an der Grenze zwischen Estland und Russland, wobei der größte Teil des Sees in Estland liegt. Er ist ein bedeutendes Gewässer in der Region und spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem sowie in der Wirtschaft und Kultur beider Länder.

Platz 6: Saimaa-See

Platz sechs belegt der Saimaa-See, der größte See Finnlands und der sechstgrößte in Europa, ist ein unvergleichliches Naturjuwel, das sowohl für seine atemberaubende Schönheit als auch für seine ökologische Bedeutung bekannt ist. Mit seiner weitläufigen Wasserfläche, den verzweigten Wasserwegen und der reichen Tier- und Pflanzenwelt bietet der Saimaa-See eine Vielzahl von Möglichkeiten für Erholung, Abenteuer und Naturerlebnisse. Er liegt im südöstlichen Teil Finnlands und erstreckt sich über die Provinzen Südostfinnland und Nordkarelien.

Der Saimaa-See hat eine beeindruckende Fläche von etwa 4.377 Quadratkilometern und verzweigtes Netz von über 14.000 Inseln, die ihm eine einzigartige und malerische Form verleihen. Die Gewässer des Saimaa-Sees sind von dichten Wäldern, sanften Hügeln und einer Vielzahl von Feuchtgebieten umgeben, was ihn zu einem wahren Paradies für Naturliebhaber macht.

Platz 5: Rybinsker Stausee

Ein Gewässer, das sich perfekt für Naturliebhaber, Wanderer und Ruhesuchende eignet, ist der Rybinsker Stausee. Umgeben von einer idyllischen Landschaft, bietet der See zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung und zum Erleben unberührter Natur. Der See liegt in einer abgelegenen Region, fernab des Trubels der Städte. Eingebettet in sanfte Hügel und dichte Wälder, gehört er zu den weniger bekannten, aber dennoch beeindruckenden Naturseen.

Der See entstand in der letzten Eiszeit, als gewaltige Gletscher die Landschaft formten und dabei die Grundlage für das heutige Gewässer schufen. Mit seiner Fläche von 4.580 Quadratkilometern, einer Länge von etwa 130 Kilometern und einer Breite von 60 Kilometern ist er der fünftgrößte See in Europa.

Platz 4: Vänern See

Der größte See in Schweden und der viertgrößte in Europa, ist ein imposantes Naturwunder. Mit seiner beeindruckenden Wasserfläche und der abwechslungsreichen Umgebung ist der Vänernsee ein herausragendes Reiseziel. Er liegt im westlichen Teil Schwedens und erstreckt sich über die Provinzen Västra Götaland, Örebro und Värmland.

Der Vänernsee umfasst eine Fläche von etwa 5.655 Quadratkilometern und hat eine maximale Tiefe von rund 106 Metern. Der See bildet das Herzstück einer ausgedehnten Seenlandschaft und ist durch mehrere Flüsse mit anderen Gewässern verbunden. Er hat über 22.000 Kilometer Uferlinie, die von einer faszinierenden Mischung aus Küstenstreifen, Inseln und Buchten geprägt ist.

Platz 3: Kuibyschewer See

Platz drei gehört dem Kuibyschewer See, oft auch als Kuibyschew-Stausee bezeichnet. Er ist ein beeindruckendes Naturphänomen im Herzen Russlands. Mit seiner enormen Größe, seiner strategischen Bedeutung und seiner reichen natürlichen Umgebung stellt der See ein faszinierendes Ziel für Naturfreunde, Historiker und Erholungssuchende dar.

Er liegt in den Regionen Samara und Saratow und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 6.450 Quadratkilometer, was ihn zu einem der größten Stauseen Europas macht. Der See, der durch die Errichtung der Kuibyschewer Talsperre im Jahr 1955 entstanden ist, hat eine beeindruckende Länge von rund 200 Kilometern und eine maximale Breite von etwa 35 Kilometern. Mit einem maximalen Fassungsvermögen von über 200 Milliarden Kubikmetern Wasser ist er eine bedeutende Wasserressource für die Region.

Platz 2: Onega See

Die zweitgrößte See Europas ist der Onegasee. Er befindet sich im Nordwesten Russlands, das durch seine beeindruckende Größe, seine atemberaubende Landschaft und sein reiches kulturelles Erbe besticht. Er liegt in den Regionen Karelien und Archangelsk und erstreckt sich weit über die Grenzen der Region hinaus.

Mit einer Fläche von etwa 9.700 Quadratkilometern ist der Onegasee der zweitgrößte See in Europa. Er hat eine maximale Tiefe von etwa 60 Metern und wird von zahlreichen Flüssen und Bächen gespeist, darunter der Swir, der den Onegasee mit dem Ladogasee verbindet. Der See ist von einer abwechslungsreichen Landschaft umgeben, die von Wäldern, Hügeln und zahlreichen kleinen Inseln geprägt ist.

Platz 1: Ladogasee

Der Ladogasee ist der größte See in Europa. Das Gewässer ist ein beeindruckendes Naturphänomen und ein bedeutendes kulturelles Erbe im Nordwesten Russlands. Mit seiner riesigen Wasserfläche, seiner vielfältigen Landschaft und seiner reichen Geschichte bietet der Ladogasee eine unvergleichliche Gelegenheit für Naturfreunde, Abenteurer und Geschichtsinteressierte. Der See liegt an der Grenze zwischen den Regionen Leningrad und Karelien und ist ein herausragendes Reiseziel für alle, die die Schönheit und Vielfalt der russischen Natur erleben möchten.

Der Ladogasee erstreckt sich über eine Fläche von etwa 17.700 Quadratkilometer und hat eine maximale Tiefe von rund 230 Metern, was ihn zu einem der tiefsten Seen Europas macht. Die See liegt nordwestlich von St. Petersburg und ist durch den Fluss Newa mit dem Finnischen Meerbusen verbunden. Seine Größe und Lage machen ihn zu einem zentralen Bestandteil des Wassersystems in Nordwestrussland.

Platz Seen Fläche in km² 1 Ladogasee 17.700 2 Onegasee 9.894 3 Kuibyschewer Stausee 6.450 4 Vänern 5.655 5 Rybinsker Stausee 4.580 6 Saimaa 4.377 7 Peipussee 3.555 8 Zimljansker Stausee 2.702 9 Krementschuker Stausee 2.250 10 Kachowkaer Stausee 2.155 Tabelle der größten Seen Europas

