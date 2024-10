Die zehn Größten Seen der Welt 2024 – ein Überblick

Seen sind nicht nur beeindruckende Naturphänomene, sondern auch wichtige Ökosysteme, die nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre klimatische und kulturelle Bedeutung faszinieren.

Überall auf der Welt prägen sie Landschaften, Heimat für unzählige Tier- und Pflanzenarten und bieten den Menschen eine wertvolle Ressource. Sie dienen als Frischwasserspeicher, Nahrungsquelle, Transportwege und Erholungsgebiete. Gleichzeitig spielen sie eine wesentliche Rolle für das regionale Klima und die Umwelt. Die Größe eines Sees kann auf verschiedene Weisen gemessen werden – durch seine Fläche, sein Volumen oder die Tiefe. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die zehn größten Seen der Erde, gemessen an ihrer Fläche 2024 laut „WorldAtlas“.

Platz 10: Der Große Sklavensee

Auf Platz 10 der größten Seen der Welt hat es der Große Sklavensee, auch „Great Slave Lake“ genannt, geschafft. Er ist einer der größten und tiefsten Seen Nordamerikas und ein und ein faszinierendes Naturwunder im Norden Kanadas. Er spielt sowohl geografisch als auch ökologisch eine bedeutende Rolle. Trotz seiner abgeschiedenen Lage und den extremen klimatischen Bedingungen zieht der See Forscher, Fischer und Naturfreunde gleichermaßen an.

Mit einer Fläche von 28.568 Quadratkilometer ist der große Sklavensee der zehntgrößte See der Welt und der zweitgrößte See Kanadas. Seine beeindruckende Länge von etwa 480 Kilometern erstreckt sich in einem weiten Bogen von West nach Ost. Wenn man die zahlreichen Inseln mit einbezieht, gehört er zu den größten Seen Nordamerikas. Besonders bemerkenswert ist seine Tiefe: Mit bis zu 614 Metern ist er der tiefste See Nordamerikas und der zehnttiefste See der Welt. Die Ufer des Sees sind von einer Mischung aus steilen Klippen, sanften Stränden und felsigen Küsten geprägt, was die Landschaft rund um den See äußerst abwechslungsreich macht.

Platz 9: Malawisee

Der Malawisee, auch Njassasee genannt, ist eines der bedeutendsten Gewässer Afrikas und ein wahrer Schatz der Natur, da er ein unverzichtbarer Bestandteil der ökologische und kulturellen Landschaft des Kontinents ist. Er liegt im Herzen Ostafrikas und erstreckt sich über die drei Anrainerstaaten Tansania, Malawi und Mosambik. Diese Lage macht ihn zu einem wichtigen geografischen Merkmal in einer Region, die durch eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt geprägt ist. Ferner ist der Malawisee der drittgrößte See in Afrika sowie der neuntgrößte Süßwassersee der Welt.

Der See liegt in einem Rift-Tal, das durch geologische Prozesse während der letzten Millionen Jahre entstand, und bildet eine natürliche Grenze zwischen den hoch gelegenen Gebirgen und der Tieflandregion des südlichen Afrikas. Der Malawisee erstreckt sich über eine Länge von 560 Kilometern und erreicht eine maximale Breite von bis zu 80 Kilometern. Im Durchschnitt beträgt die Breite des Sees etwa 50 Kilometer. Eingebettet im Großen afrikanischen Grabenbruch, einem geologischen aktiven Gebiet, ist der Malawisee Teil der Afrikanischen großen Seen und ein prägendes Element der ostafrikanischen Landschaft und überzeugt mit seinen 29.600 Quadratkilometern.

Platz 8: Der Große Bärensee

Im Englischen wird der See auch „Great Bear Lake“ genannt und ist ein Juwel des kanadischen Nordens, aber auch einer der größten und erstaunlichsten Seen Nordamerikas. Mit seiner Größe und Tiefe gehört er zu den bedeutendsten Seen des Landes und ist ein herausragendes Beispiel für die unberührte Schönheit der kanadischen Wildnis. Er liegt, genauso wie der große Sklavensee, in den Nordwest-Territorien Kanadas und ist der viertgrößte See des Kontinents. Der See liegt in der Nähe des Polarkreises und ist umgeben von den beeindruckendsten Landschaften des kanadischen Nordens, einschließlich borealen Wäldern und unberührten Flüssen.

Der Große Bärensee liegt in einem geologischen Rift-Tal, das durch alte Gletscherbewegungen geformt wurde. Mit einer Fläche von 31.328 Quadratkilometer ist der Große Bärensee das größte Gewässer Nordamerikas außerhalb des Gebiets der großen Seen. Außerdem erstreckt er sich über eine Länge von 320 Kilometern. Die durchschnittliche Tiefe liegt bei etwa 72 Meter an der tiefsten Stelle im Osten des Sees, westlich von Port Radium, erreicht er eine Tiefe von 446 Metern. Die Umgebung des Sees ist weitgehend unbesiedelt und bietet eine nahezu unberührte Natur, die sowohl für Wissenschaftler als auch für Naturfreunde von großem Interesse ist.

Platz 7: Baikalsee

Im südlichen Sibirien Russlands, liegt ein wahres Naturwunder und eines der bemerkenswertesten Gewässer der Welt. Mit seinem klaren Wasser und seiner außergewöhnlichen biologischen Vielfalt als der tiefste und älteste Süßwassersee der Welt. Der Baikalsee liegt in einem Rift-Tal, das durch geologische Prozesse des Baikal-Rifts entstanden ist. Diese geologische Aktivität trägt zur fortlaufenden Veränderung der Landschaft und zur Entstehung von einzigartigen geophysikalischen Bedingungen bei.

Der See entstand vor etwa 25 bis 30 Millionen Jahren durch tektonische Aktivitäten im Baikal-Rift. Dieser geologische Prozess führte zur Bildung eines tiefen Grabens, der sich später mit Wasser füllte und den See bildete. Der Baikalsee liegt im südlichen Sibirien, im asiatischen Teil Russlands. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 31.722 Quadratkilometern, was ihn zum siebtgrößten Süßwassersee der Welt macht der See ist etwa 636 Kilometern lang. Seine maximale Breite beträgt 79 Kilometer, außerdem beträgt er eine maximale Tiefe von beeindruckenden 1.642 Metern, was ihn zum tiefsten Süßwassersee der Welt macht.

Platz 6: Tanganjikasee

Ein bedeutendes Gewässer in Afrika und ein herausragendes Beispiel für die außergewöhnliche Schönheit ist der Tanganjikasee; Auch für die biologische Vielfalt des Kontinents trägt er bei. Mit seinen riesigen Ausmaßen und seiner einzigartigen Lage bietet der See nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch bedeutende ökologische und kulturelle Einblicke. Er erstreckt sich über die vier Länder Tansania, Demokratische Republik Kongo, Sambia und Burundi.

Seine Gesamtfläche beträgt rund 32.900 Quadratkilometer, was ihn zum zweitgrößten See Afrikas nach dem Victoriasee und zum zweitgrößten Süßwassersee der Welt macht. Er liegt im Rift-Tal, das durch geologische Prozesse des Ostafrikanischen-Grabens gebildet wurde. Der See erstreckt sich über eine Länge von rund 673 Kilometern und erreicht an seiner breitesten Stelle eine Breite von etwa 72 Kilometern. Seine maximale Tiefe beträgt 1.470 Meter, was ihn zum tiefsten See Afrikas und zum zweittiefsten Süßwassersee der Welt macht.

Platz 5: Michigansee

Der Michigansee, auch bekannt als „Lake Michigan“, ist einer der fünf großen Seen Nordamerikas. Er liegt vollständig in den Vereinigten Staaten und ist der einzige der großen Seen, der sich ausschließlich innerhalb der US-Grenzen befindet. Mit seiner Größe, seiner ökologischen Bedeutung und seiner Rolle im regionalen Leben ist der Michigansee ein bedeutendes geografisches und kulturelles Erbe. Der Michigansee liegt im Nordosten der Vereinigten Staaten und ist der zweitgrößte der fünf großen Seen, nach dem Oberen See. Er grenzt an die Bundesstaaten Michigan, Wisconsin, Illinois und Indiana.

Der Michigansee entstand vor etwa 10.000 Jahren während der letzten Eiszeit, als sich Gletscher über die Region zogen und große Schmelzwasseransammlungen hinterließen. Diese geologischen Prozesse führten zur Bildung der großen Seen, einschließlich des Michigansees. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 57.753 Quadratkilometern und hat eine maximale Länge von etwa 494 Kilometern. Die größte Breite des Sees beträgt etwa 190 Kilometer. Der Michigansee hat eine durchschnittliche Tiefe von etwa 85 Metern und erreicht an seiner tiefsten Stelle eine Tiefe von etwa 281 Metern.

Platz 4: Huronsee

Ein weiterer See, der zu den fünf großen Seen Nordamerikas gehört. Er beeindruckt nicht nur durch seine Größe, seine natürliche Schönheit und seine wichtige Rolle in der Region. Mit seiner gewaltigen Fläche, seiner Bedeutung für die Umwelt und die Menschen ist der Huronsee ein faszinierendes Naturwunder, welcher wert ist, näher betrachtet zu werden. Der See liegt im Nordosten der Vereinigten Staaten und im Südosten Kanadas. Er grenzt an die US-Bundesstaaten Michigan und Ohio sowie an die kanadische Provinz Ontario.

Der See hat eine Fläche von etwa 59.590 Quadratkilometern, was ihn zum zweitgrößten Süßwassersee nach dem Superiorsee macht. Mit einer Länge von 332 Kilometern und einer maximalen Breite von 245 Kilometern erstreckt sich der Huronsee über eine gigantische Fläche. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt etwa 59 Meter, die maximale Tiefe liegt bei etwa 229 Metern. Der Huronsee ist über den St. Clair River mit dem Eriesee und über den Mackinac Strait mit dem Michigansee verbunden, was ihn zu einem wichtigen Bestandteil des komplexen Wasserwegsystems der großen Seen macht.

Platz 3: Victoriasee

Platz drei gehört dem Victoriasee, auch Victoria Nyanza (oder Lake Victoria) genannt. Er ist der größte Süßwassersee Afrikas und der zweitgrößte Süßwassersee der Welt nach dem Oberen See in Nordamerika. Er liegt im Osten des Kontinents und erstreckt sich über drei Länder: Tansania, Uganda und Kenia. Außerdem spielt er eine zentrale Rolle sowohl geografisch als auch ökologisch für die Region.

Der Victoriasee entstand vor etwa 400.000 Jahren während der letzten Eiszeit durch geologische Prozesse, die zur Bildung eines großen Riftbeckens führten. Dieser geologische Ursprung führte zur Ansammlung von Schmelzwasser und dem Entstehen des Sees. Mit einer Fläche von 69.484 Quadratkilometern, einer Länge von 337 Kilometern und einer Breite von 250 Kilometern, ist er der größte See Afrikas und der drittgrößte Süßwassersee der Welt. Der Victoriasee hat eine durchschnittliche Tiefe von etwa 40 Metern und erreicht an seiner tiefsten Stelle eine Tiefe von etwa 83 Metern. Im Vergleich zu den anderen Seen, ist der Victoriasee relativ flach was ihn besonders anfällig für Klimaveränderungen macht.

Platz 2: Oberer See

Der Oberer See, auch als Lake Superior bekannt, ist der größte und tiefste der fünf großen Seen Nordamerikas. Er beeindruckt nicht nur durch seine enorme Größe, sondern auch durch seine beeindruckende natürliche Schönheit und ökologische Bedeutung. Der Oberer See liegt an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Außerdem erstreckt er sich über die US-Bundesstaaten Minnesota, Wisconsin und Michigan sowie die kanadische Provinz Ontario.

Das Klima am Oberen See variiert je nach Region und Jahreszeit. Die Temperaturen können im Winter sehr kalt werden, mit Durchschnittstemperaturen, die oft unter den Gefrierpunkt sinken. Mit einer Fläche von etwa 82.103 Quadratkilometern ist der Oberer See der größte der fünf großen Seen und auch der größte Süßwassersee der Welt. Seine maximale Länge beträgt etwa 563 Kilometern. Der See hat eine durchschnittliche Tiefe von etwa 147 Metern. An seiner tiefsten Stelle erreicht er eine Tiefe von etwa 406 Metern.

Platz 1: Kaspisches Meer

Das Kaspische Meer hat den ersten Platz des Rankings und ist somit das größte Binnengewässer der Erde. Es ist ein einzigartiges und faszinierendes Naturphänomen, das in Eurasien liegt. Seine riesige Fläche und seine einzigartige Lage machen es zu einem bedeutenden natürlichen und wirtschaftlichen Schatz. Es grenzt an fünf Ländern: Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Iran und Aserbaidschan. Trotz seines Namens handelt es sich bei dem Kaspischen Meer nicht um einen Ozean, sondern und ein Binnenmeer, das vollständig von Land umgeben ist und keinen natürlichen Abfluss in den Ozean hat.

Das Kaspische Meer entstand durch geologische Prozesse, die vor Millionen von Jahren stattgefunden haben. Es ist das übrig gebliebene eines uralten Binnenmeeres, das einst ein Teil des Tethys-Ozeans war. Im Laufe der Jahrmillionen zog sich der Tethys-Ozean zurück, und das Kaspische Meer blieb als großes Binnengewässer zurück. Mit einer Fläche von etwa 371.000 Quadratkilometern ist es das größte Binnenmeer der Welt. Das Kaspische Meer erstreckt sich über eine Länge von etwa 1.200 Kilometern und eine maximale Breite von rund 320 Kilometern. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 211 Meter, und die maximale Tiefe liegt bei etwa 1.025 Metern.

Platz Seen Fläche 1. Kaspisches Meer 371.000 2. Oberer See 82.103 3. Victoriasee 69.484 4. Huronsee 59.590 5. Michigansee 57.753 6. Tanganjikasee 32.900 7. Baikalsee 31.722 8. Großer Bärensee 31.328 9. Malawisee 29.600 10. Großer Sklavensee 28.568 Top 10 Ranking der größten Seen der Welt

