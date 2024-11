Die 10 größten Waffenhersteller der Welt 2024: Ein Überblick über die Branche

Die Verteidigungsindustrie spielt eine entscheidende Rolle für die nationale Sicherheit und technologische Entwicklung weltweit. Die Top 10 der Verteidigungsunternehmen, laut der Liste von Defense News 204 (bezieht sich auf die Umsätze von 2023), sind nicht nur wirtschaftliche Schwergewichte, sondern auch Innovationsmotoren in der militärischen Technologie. Hier werfen wir einen Blick auf die zehn größten Waffenhersteller 2024 und ihre Einnahmen in Dollar.

Platz 10: L3Harris Technologies

L3Harris Technologies auf einem Smartphone. Foto: IMAGO/Depositphotos

Auf Platz zehn des Rankings der größten Waffenhersteller der Welt liegt L3Harris Technologies. Es ist ein führendes Unternehmen mit einem Umsatz von 15,553 Mrd. Dollar in den Bereichen Kommunikationssysteme und Verteidigung mit Hauptsitz in Melbourne, Florida. Gegründet durch die Fusion von L3 Technologies und Harris Corporation im Jahr 2019, hat sich das Unternehmen als bedeutender Akteur in der globalen Technologielandschaft etabliert. Die Hauptgeschäftsbereiche sind:

Communications : Entwicklung sicherer Kommunikationssysteme für militärische und zivile Anwendungen.

: Entwicklung sicherer Kommunikationssysteme für militärische und zivile Anwendungen. Electronic Warfare : Lösungen für elektronische Kriegsführung zur Unterstützung militärischer Operationen.

: Lösungen für elektronische Kriegsführung zur Unterstützung militärischer Operationen. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) : Technologien für Überwachung und Aufklärung.

: Technologien für Überwachung und Aufklärung. Space Systems: Entwicklung von Satelliten und Raumfahrttechnologien.

L3Harris investiert in Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und unbemannte Systeme. L3Harris Technologies verkauft seine Waffen hauptsächlich an die US-Regierung und deren Militär. Zudem beliefert das Unternehmen internationale Kunden, insbesondere enge US-Verbündete in NATO-Staaten sowie im Nahen Osten und Asien.

Platz 9: China North Industries Group Corporation Limited (Norinco)

Typ 99-Panzer Foto: imago images/SNA

Die China North Industries Group Corporation Limited, bekannt als Norinco, ist ein staatliches Unternehmen mit Sitz in Peking, das sich auf die Rüstungsindustrie und verwandte Sektoren spezialisiert hat. Sie haben einen Umsatz von 16,614 Mrd. Dollar. Gegründet in den 1980er Jahren, zählt Norinco zu den größten Rüstungsherstellern Chinas und arbeiten in folgenden Bereichen:

Rüstungsindustrie : Produktion von Schusswaffen, Munition, Panzern und Artilleriesystemen, darunter der Typ 99-Panzer.

: Produktion von Schusswaffen, Munition, Panzern und Artilleriesystemen, darunter der Typ 99-Panzer. Militärische Fahrzeuge : Herstellung gepanzerter Transportfahrzeuge und unbemannter Systeme.

: Herstellung gepanzerter Transportfahrzeuge und unbemannter Systeme. Zivile Anwendungen : Technologien für Energie, Infrastruktur und Bergbau.

: Technologien für Energie, Infrastruktur und Bergbau. Forschung und Entwicklung: Starke Investitionen in innovative Technologien.

Norinco entwickelt unbemannte Systeme, nutzt Künstliche Intelligenz zur Effizienzsteigerung und arbeitet an umweltfreundlichen Technologien. Das Unternehmen exportiert international und kooperiert mit verschiedenen Partnern zur Technologieförderung. Die China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) verkauft ihre Waffen hauptsächlich an die chinesische Regierung (PLA) und exportiert auch in Länder in Asien, Afrika und dem Nahen Osten, häufig im Rahmen bilateraler Verteidigungsabkommen und politischer Partnerschaften.

+++ Die ärmsten Bundesländer Deutschlands nach BIP pro Kopf im Ranking +++

Platz 8: China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC)

Schiff gegründet von CSSC Foto: IMAGO/Xinhua

Die China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) ist ein bedeutendes Unternehmen im Bereich Schiffbau und maritime Technologien mit Sitz in Peking, China. Sie hat einen Umsatz von 21,164 Mrd. Dollar und wurde 1999 gegründet. Seit 1999 hat sich CSSC zu einem der größten Schiffbauer der Welt entwickelt und spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der maritimen Industrie Chinas. Sie ist in folgenden Bereichen aktiv:

Schiffbau : Produktion von Containerschiffen, Tankern, Fähren und Militärschiffen.

: Produktion von Containerschiffen, Tankern, Fähren und Militärschiffen. Marine Engineering : Dienstleistungen in der maritimen Technik und Forschung.

: Dienstleistungen in der maritimen Technik und Forschung. Verteidigung : Herstellung von militärischen Schiffen und U-Booten für die chinesische Marine.

: Herstellung von militärischen Schiffen und U-Booten für die chinesische Marine. Rüstungsindustrie: Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern in Kooperation mit anderen staatlichen Unternehmen.

CSSC investiert in umweltfreundliche Technologien, Automatisierung und Digitalisierung, um Effizienz und Nachhaltigkeit im Schiffbau zu fördern. Das Unternehmen exportiert weltweit und kooperiert mit internationalen Partnern zur Technologieförderung. Die China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) verkauft ihre Waffen hauptsächlich an die chinesische Regierung, insbesondere an die Volksbefreiungsarmee (PLA). Zudem vertreibt das Unternehmen maritime Verteidigungssysteme an Länder in Asien, Afrika und dem Nahen Osten.

Platz 7: BAE Systems

CV90 Foto: IMAGO/Lehtikuva

Auf Platz sieben der größten Waffenhersteller liegt BAE Systems mit knappen 27,551 Mrd. Dollar und ist ein global agierendes Unternehmen mit Sitz in London, das sich auf Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrt spezialisiert hat. Gegründet 1999 aus der Fusion von British Aerospace und Marconi Electronic Systems, zählt es zu den größten Verteidigungsunternehmen der Welt. Es arbeitet in Bereichen wie:

Electronic Systems : Entwicklung von Elektronik und Sensorsystemen für militärische Anwendungen.

: Entwicklung von Elektronik und Sensorsystemen für militärische Anwendungen. Land- und Seeverteidigung : Produktion gepanzerter Fahrzeuge und Marineplattformen, wie dem CV90 und Type-26-Fregatten.

: Produktion gepanzerter Fahrzeuge und Marineplattformen, wie dem CV90 und Type-26-Fregatten. Luftfahrt : Entwicklung von Militärflugzeugen und Wartungsdiensten, darunter der Eurofighter Typhoon.

: Entwicklung von Militärflugzeugen und Wartungsdiensten, darunter der Eurofighter Typhoon. Cybersecurity: Bereitstellung von Cybersecurity-Lösungen für Regierungen und Unternehmen.

BAE Systems investiert in Künstliche Intelligenz, nachhaltige Verteidigung und unbemannte Systeme, um fortschrittliche Technologien voranzutreiben. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und im Nahen Osten und arbeitet eng mit Regierungen sowie Partnern zusammen. BAE Systems verkauft seine Waffen hauptsächlich an die britische Regierung und deren Militär. Zudem beliefert das Unternehmen internationale Kunden, darunter NATO-Staaten und Länder im Nahen Osten, Asien und Europa mit militärischen Systemen und Ausstattungen.

Platz 6: Boeing

F/A-18 Super Hornet Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Boeing ist eines der größten und bekanntesten Waffenhersteller-Unternehmen und liegt mit Einnahmen von 32,684 Mrd. Dollar auf Platz sechs in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie weltweit. Gegründet im Jahr 1916 von William Boeing in Seattle, Washington, hat sich das Unternehmen zu einem zentralen Akteur in der Entwicklung, Herstellung und Wartung von Flugzeugen, Raumfahrtsystemen und Verteidigungstechnologien entwickelt. Die Hauptgeschäftsbereiche sind:

Commercial Airplanes : Herstellung von Verkehrsflugzeugen wie der 737 und 787 Dreamliner.

: Herstellung von Verkehrsflugzeugen wie der 737 und 787 Dreamliner. Defense, Space & Security : Entwicklung von Militärflugzeugen und Raumfahrtsystemen, darunter der F/A-18 Super Hornet und das Space Launch System (SLS).

: Entwicklung von Militärflugzeugen und Raumfahrtsystemen, darunter der F/A-18 Super Hornet und das Space Launch System (SLS). Global Services: Wartung und Reparaturdienstleistungen für Fluggesellschaften und militärische Kunden.

Boeing investiert in Künstliche Intelligenz, nachhaltige Luftfahrt und digitale Transformation, um umweltfreundlichere und effizientere Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen hat weltweit Produktionsstätten und arbeitet eng mit Regierungen und Luftfahrtgesellschaften zusammen. Boeing verkauft seine Waffen hauptsächlich an die US-Regierung und deren Militär. Zudem beliefert das Unternehmen internationale Kunden, insbesondere enge US-Verbündete wie Saudi-Arabien, Australien, Südkorea und NATO-Staaten mit militärischen Systemen und Ausstattungen.

Platz 5: General Dynamics

M1 Abrams-Panzer Foto: IMAGO/NurPhoto

Auf Platz fünf der größten Waffenhersteller der Welt liegt General Dynamics mit 33,651 Mrd. Dollar und ist ein führendes Unternehmen in der Waffen- und Technologiebranche mit Sitz in Reston, Virginia. Gegründet 1952, bietet es Produkte und Dienstleistungen für Militär und zivilen Sektor an. Die Hauptgeschäftsbereiche sind:

Aerospace : Entwicklung von Militär- und Geschäftsflugzeugen (z. B. Gulfstream).

: Entwicklung von Militär- und Geschäftsflugzeugen (z. B. Gulfstream). Combat Systems : Produktion gepanzerter Fahrzeuge und Artilleriesysteme, darunter der M1 Abrams-Panzer.

: Produktion gepanzerter Fahrzeuge und Artilleriesysteme, darunter der M1 Abrams-Panzer. Information Technology : Cybersecurity und IT-Dienstleistungen für Regierungsbehörden.

: Cybersecurity und IT-Dienstleistungen für Regierungsbehörden. Marine Systems: Schiffbau, einschließlich moderner U-Boote wie der Virginia-Klasse.

General Dynamics investiert in Künstliche Intelligenz, fortschrittliche Materialien und Cybersecurity, um moderne Lösungen anzubieten. Das Unternehmen ist international aktiv und arbeitet eng mit Regierungen und Militärs zusammen. General Dynamics verkauft seine Waffen hauptsächlich an die US-Regierung und deren Militär. Zudem beliefert das Unternehmen internationale Kunden, insbesondere enge US-Verbündete wie Großbritannien, Kanada, Australien und Staaten im Nahen Osten.

Platz 4: Northrop Grumman

B-2 Spirit Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mit Einnahmen von 35,197 Mrd. Dollar liegt das Unternehmen Northrop Grumman auf Platz vier von den größten Waffenherstellern. Dieses liegt in Falls Church, Virginia, und ist ein bedeutendes Unternehmen in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, entstanden aus der Fusion von Northrop Corporation und Grumman Corporation im Jahr 1994. Das Unternehmen ist unterteilt in folgenden Bereichen:

Aerospace Systems : Militärflugzeuge und UAVs wie der B-2 Spirit.

: Militärflugzeuge und UAVs wie der B-2 Spirit. Defensive Systems : Luft- und Raketenabwehr, einschließlich Radar.

: Luft- und Raketenabwehr, einschließlich Radar. Mission Systems : Cybersecurity und Informationssicherheit.

: Cybersecurity und Informationssicherheit. Space Systems: Satelliten und Raumfahrzeuge für militärische und NASA-Missionen.

Das Unternehmen investiert in Künstliche Intelligenz, Tarnkappentechnologie und unbemannte Systeme. Northrop Grumman verkauft seine Waffen hauptsächlich an die US-Regierung und deren Militär. Außerdem beliefert das Unternehmen internationale Kunden, insbesondere enge US-Verbündete in Europa, Asien und dem Nahen Osten, mit militärischen Systemen und Technologien.

Auch interessant: Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Platz 3: Raytheon Technologies (RTX)

Raytheon Missiles & Defense Foto: IMAGO/Björn Trotzki

Raytheon Technologies (RTX) entstand 2020 aus der Fusion von Raytheon Company und United Technologies Corporation (UTC). Mit einem Umsatz von 40,600 Mrd. Dollar und Sitz in Waltham, Massachusetts, ist RTX ein führendes Unternehmen in der Waffen- und Luftfahrtindustrie, unterteilt in folgende Bereiche:

Raytheon Missiles & Defense : Entwicklung von Raketen- und Luftverteidigungssystemen wie dem Patriot-Raketensystem.

: Entwicklung von Raketen- und Luftverteidigungssystemen wie dem Patriot-Raketensystem. Raytheon Intelligence & Space : Sensoren und Technologien für militärische und zivile Anwendungen.

: Sensoren und Technologien für militärische und zivile Anwendungen. Collins Aerospace : Systeme und Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt.

: Systeme und Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Pratt & Whitney: Triebwerkshersteller für kommerzielle und militärische Flugzeuge.

RTX setzt auf Forschung und Entwicklung, insbesondere in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, unbemannte Systeme und Nachhaltigkeit. Raytheon Technologies verkauft seine Waffen hauptsächlich an die US-Regierung und deren Militär. Zudem beliefert das Unternehmen internationale Regierungen, insbesondere NATO-Staaten und enge US-Verbündete wie Großbritannien, Saudi-Arabien und Südkorea, mit militärischen Systemen und Technologien.

Platz 2: Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

Chengdu J-10 Foto: IMAGO/Power Sport Images

Mit einem Umsatz von 44,911 Mrd. Dollar liegt die Aviation Industry Corporation of China (AVIC) auf Platz zwei der größten Rüstungsunternehmen der Welt. Die AVIC ist ein führendes staatliches Unternehmen in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, gegründet 1951. Es besteht aus mehreren Tochtergesellschaften, die sich auf zivile und militärische Luftfahrt, sowie Luftfahrtsysteme konzentrieren:

Zivile Luftfahrt : Entwicklung von Passagierflugzeugen, z. B. der COMAC C919.

: Entwicklung von Passagierflugzeugen, z. B. der COMAC C919. Militärische Luftfahrt : Herstellung von Kampfjets wie dem Chengdu J-10.

: Herstellung von Kampfjets wie dem Chengdu J-10. Luftfahrtsysteme: Produktion von Triebwerken und Avionik.

AVIC investiert in Innovationen wie unbemannte Luftfahrzeuge und moderne Triebwerkstechnologien. Mit internationaler Präsenz und Partnerschaften exportiert das Unternehmen weltweit. Die Aviation Industry Corporation of China (AVIC) verkauft ihre Waffen hauptsächlich an die chinesische Regierung, insbesondere an die Volksbefreiungsarmee (PLA). Außerdem exportiert AVIC militärische Ausrüstung an Länder in Asien, Afrika und dem Nahen Osten, häufig im Rahmen politischer oder militärischer Partnerschaften.

Auch interessant: Die zehn Größten Seen der Welt 2024

Platz 1: Lockheed Martin

UH-60 Black Hawk Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Der größte Waffenhersteller der Welt ist Lockheed Martin. Das Unternehmen generierte 2023 einen Umsatz von rund 64,650. Mrd. Dollar. Lockheed Martin ist bekannt für seine Entwicklung von Flugzeugen, Raketen und anderen Militärtechnologien. Besonders das F-35-Programm hat das Unternehmen an die Spitze der Luftfahrttechnik katapultiert. Lockheed Martin spielt auch eine wichtige Rolle in der Raumfahrt und der Cybersecurity. Lockheed Martinwurde 1995 aus der Fusion von Lockheed Corporation und Martin Marietta gegründet. Mit Sitz in Bethesda, Maryland, ist es bekannt für:

Aeronautics : Militärflugzeuge wie F-35 und F-22.

: Militärflugzeuge wie F-35 und F-22. Missiles and Fire Control : Raketensysteme wie Patriot und THAAD.

: Raketensysteme wie Patriot und THAAD. Space Systems : Satelliten und das Orion-Raumschiff.

: Satelliten und das Orion-Raumschiff. Rotary and Mission Systems: Hubschrauber wie UH-60 Black Hawk.

Lockheed Martin investiert stark in Innovationen wie Künstliche Intelligenz und Cybersecurity und ist in über 50 Ländern aktiv. Lockheed Martin verkauft seine Waffen hauptsächlich an Regierungen, insbesondere die US-Regierung, sowie an internationale Länder wie NATO-Mitglieder, Israel, Südkorea und Australien. Die Verkäufe erfolgen über staatliche oder bilaterale Verteidigungsabkommen.

Die deutschen Waffenhersteller, wie zum Beispiel die Rheinmetall AG befindet sich im Ranking laut Defense News auf Platz 20 mit einem Umsatz von 6,145 Mrd. Dollar. Somit hat sich kein deutsches Rüstungsunternehmen unter den zehn größten Waffenherstellern der Welt platzieren können

Platz Unternehmen Umsatz in Mrd. 1. Lockheed Martin 64,650 Dollar 2. Aviation Industry Corporation of China (AVIC) 44,911 Dollar 3. Raytheon Technologies (RTX) 40,600 Dollar 4. Northrop Grumman 35,197 Dollar 5. General Dynamics 33,651 Dollar 6. Boeing 32,684 Dollar 7. BAE Systems 27,551 Dollar 8. China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) 21,164 Dollar 9. China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) 16,614 Dollar 10. L3Harris Technologies 15,553 Dollar Tabelle der größten Waffenhersteller nach Umsatz 2024

Über die größten Waffenhersteller der Welt weißt du nun Bescheid. Doch wie sieht es in anderen Bereichen aus? Wir verrate dir alles, was du über die reichsten Länder der Welt wissen musst.>>>