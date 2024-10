Das ist der gruseligste Horror-Film zu Halloween – hier kannst du ihn streamen

Im Oktober wollen viele Halloween-Fans nur eines: sich so richtig schön gruseln. Und wie geht das besser als mit einem guten Horror-Film? Doch welcher ist der beste? Bei welchem stellen sich die Nackenhaare auf und welcher bietet den meisten Grusel-Faktor?

Diese Frage stellen sich nicht nur Horror-Fans, auch eine Studie hat sich damit beschäftigt und anhand verschiedener Kategorien die zehn erschreckendsten Horror-Streifen zusammengestellt. Die werden dich sicher das Fürchten lehren.

Halloween: Das ist der gruseligste Horror-Film

Wie findet man wohl den gruseligsten Horror-Film heraus? Was macht den wahren Horror aus? Das können wohl am besten die Fans bewerten. „VIP Grinders“ hat deshalb eine Umfrage gestartet und Fans Filme nach Grusel- und Schreckensfaktoren bewerten lassen. Ergänzt durch die Analyse der Filmscripte und verschiedener Reviews ist dabei Folgendes herausgekommen.

Laut der Studie führt „Don’t Listen (Voces)“ die Liste an. Der spanische Film aus dem Jahre 2020 überrascht mit besonders vielen Jump-Scare-Momenten und hat bei den Befragten bei allen Kategorien zehn von zehn Punkten erhalten. Sie finden ihn unheimlich, blutig und erschreckend. Der Film widmet sich einem übernatürlichen Phänomen. Nach einem tragischen Unfall in seinem Familienhaus hört Daniel plötzlich einen Hilferuf und ersucht den Rat eines Experten, um herauszufinden, was dahintersteckt. Die Wahrheit dürfte ihm nicht gefallen, so viel sei verraten.

Top 10 Horror-Filme zu Halloween

Wenn dich die Top-Bewertung jetzt neugierig gemacht hat, kannst du dir den Streifen auf Netflix ansehen. Auf Deutsch heißt der Film übrigens „Voces – Die Stimmen“. Sollte er allerdings nicht deinen Geschmack treffen, dann ist eventuell unter diesen Vorschlägen noch etwas für dich dabei. „VIP Grinders“ hat anhand der Studie nicht nur den gruseligsten, sondern gleich die zehn gruseligsten Horror-Filme gekürt.

Und laut Analyse folgt auf Platz 2 auch gleich ein All-Time-Favourite: „The Evil Dead“ von 1981. Aber auch der Nachfolger von 2013 landet in der Liste. Ebenfalls von 1981 schafft es „The Beyond“ auf den vierten Platz gefolgt von der Neuverfilmung „Es“ von 2017. Die Filmadaption nach Vorlage von Stephen King landet noch einen Platz vor einem anderen Horror-Klassiker: „Scream“ (1996).

Hier die vollständige Liste: