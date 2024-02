Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt 2024

Jede Menge Abenteuer auf hoher See – danach schreit es bei einer Kreuzfahrt. Kein Wunder, dass rund 20 Millionen Menschen jährlich mit ihren Lieblings-Reedereien unterwegs sind. Eine Kreuzfahrt ist oft mehr als nur eine Reise auf dem Wasser. Über 1.500 Kreuzfahrtschiffe haben die Reedereien der Welt insgesamt zu bieten. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und mit verschiedensten Angeboten. Höher, mehr und vor allem größer – heißt es im Wettbau der Redereien. Welches Schiff ist also das größte Kreuzfahrtschiff der Welt?

Gemessen wird die Größe eines Kreuzfahrtschiffs eigentlich in der Bruttoraumzahl (BRZ). Die Bruttoraumzahl setzt sich aus allen Volumina der Innenräume eines Kreuzfahrtschiffs zusammen. Damit du dir ein einfacheres Bild machen kannst, richten wir unser Ranking nach der Anzahl der Passagiere aus und geben dazu Länge sowie Breite eines Kreuzfahrtschiffes an. Dabei beziehen wir uns auf „Statista“. Zum Vergleich: Das berühmteste Schiff aller Zeiten, die Titanic, war 294 Meter lang und ca. 28 Meter breit. Die Titanic konnte 2.400 Passagiere befördern und ihnen den zeitgemäß größten Luxus bieten. Womit die größten Kreuzfahrtschiffe unserer Zeit punkten, verraten wir dir.

Platz 11: Costa Smeralda – Costa Kreuzfahrten

Eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt ist die Costa Smeralda. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Auf dem elften Platz der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt ist die Costa Smeralda. Damit ist das Kreuzfahrtschiff gleichzeitig das größte in der Flotte von Costa Kreuzfahrten. Die italienische Reederei ist besonders bekannt für ihre Familienfreundlichkeit. In den 2.600 Kabinen der Costa Smeralda haben darum rund 6.600 Passagiere Platz. Mit einem Hauch von Luxus sind die komfortablen Kabinen perfekt für kleine Familien geeignet – das zeigt sich auch an Deck des Kreuzfahrtschiffs. Mit einer Länge von 337 Metern und einer Breite von 42 Metern beträgt die Bruttoraumzahl der Costa Smeralda 185.010.

Die insgesamt 19 Decks sind unter anderem mit einem Wasserpark, einem Golfplatz und einem großen Wellness- und Spa-Bereich ausgestattet. In elf Restaurants wirst du von renommierten Köchen versorgt. Abends kannst du dir dein Lieblingsgetränk an einer der neun Bars schnappen und anschließend eine tolle Unterhaltungsshow genießen. On top kannst du dir in einer Masterclass von den Chefs der Küche etwas beibringen lassen.

Platz 10: Mardi Gras – Carnival Cruise Line

Die Mardi Gras der Carnival Cruise Line ist das zehntgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Foto: imago images/NurPhoto

Mit einem kleinen Vorsprung schafft es die Mardi Gras mit 6.631 Passagieren auf den zehnten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe. Das Schiff ist dabei nur sieben Meter länger als die Costa Smeralda und die Bruttoraumzahl liegt sogar bei nur 180.800. Auch bei der Kabinenanzahl legt die Mardi Gras nur knapp vor: in 2.641 Kabinen können die Passagiere hier unterkommen. Damit ist sie das absolute Vorzeigemodell der Reederei Carnival Cruise – und das nicht ohne Hintergedanken.

Benannt wurde die Mardi Gras nach dem Original-Kreuzfahrtschiff, mit dem Carnival Cruise 1972 seine Erfolgsgeschichte begann. An Bord der 19 Decks des sogenannten „FUN Ships“ kannst du jede Menge erleben. Angefangen bei den sechs Pools, acht Whirlpools und Spas bis hin zum gesamten Sportdeck inklusive Minigolf. Das absolute Highlight? Die erste Hochseeachterbahn der Welt! Wer nicht ganz so viel Action an Bord eines Kreuzfahrtschiffes braucht, kann sich durch die kulinarischen Angebote überzeugen lassen.

Platz 9: Aidanova und Aidacosma – Aida

Den neunten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe teilen sich zwei Exemplare der AIDA Flotte. Foto: IMAGO/osnapix

Den neunten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe teilen sich die Aidanova und die Aidacosma. Als Schwesterschiffe sind die beiden Exemplare der Aida Flotte baugleich. Sowohl die Aidanova als auch Aidacosma können 6.654 Passagiere beherbergen. Mit einer Länge von 337 Metern und Breite von 42 Metern entsprechen die beiden Kreuzfahrtschiffe der Costa Smeralda. Die Bruttoraumzahl beträgt 183.900. Zwischen 21 verschiedenen Kabinenvarianten kannst du hier frei wählen.

Auch im Angebot und der Ausstattung nehmen sich die beiden Kreuzfahrtschiffe nicht viel. 20 Decks an Entertainment stehen dir zur Verfügung. Du hast die Qual der Wahl! Zum Beispiel zwischen jeweils 17 Bars und Clubs sowie 17 Restaurants. Ein besonderes Highlight der Aidanova: die vegane Restaurant-Alternative. Für ihr umweltfreundliches Design erhielt die Aidanova sogar den blauen Engel. Bade-technisch hat die Aidanova ebenfalls etwas mehr zu bieten: 21 Pools anstelle der 15 Pools der Aidacosma. Dafür punkten die Schwesterschiffe beide mit ihren ausgezeichneten Live-Shows!

Platz 8: Symphony of the Seas – Royal Caribbean

Die Symphony of the Seas landet auf Platz acht der größten Kreuzfahrtschiffe. Foto: IMAGO/Panthermedia

Die Symphony of the Seas der Reederei Royal Caribbean belegt mit einer Kapazität von 6.680 Passagieren den achten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe. Auch bei den Maßen legt das Kreuzfahrtschiff ordentlich vor: 362 Meter Länge auf 66 Metern Breite. Die Bruttoraumzahl der Symphony of the Seas beträgt 228.081. Auch dieses Kreuzfahrtschiff lässt keine Wünsche offen – besonders nicht für die Kleinen! Mit einer Mischung aus Familien- und Luxusangeboten ist hier für jeden etwas dabei.

Auf 18 Decks steht den Kids ein Surf-Simulator, eine LaserTag-Halle, ein Wasserpark und eine Zipline über das gesamte Kreuzfahrtschiff zur Verfügung. Das Entertainment-Programm garantiert mit verschiedenen Shows und dem Live-Orchester für ausgelassene Abende. Auch in den Spabereichen, 20 Restaurants und 12 Bars sowie dem Central-Park an Bord kannst du es dir gut gehen lassen.

Platz 7: Iona und Ariva – P&O Cruises

Die Kreuzfahrtschiffe Iona und Ariva von P&O Cruises teilen sich Platz sieben unseres Rankings. Foto: IMAGO/imagebroker

Auf dem siebten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt landen die Schwesterschiffe Iona und Ariva von der Reederei P&O Cruises mit einer Passagieranzahl von jeweils 6.685. Die Kreuzfahrtschiffe haben eine Länge von 344 Metern und eine Breite von 42 Metern. Die Bruttoraumzahl der Ariva liegt bei 184.089, die Iona kommt sogar auf eine BRZ von 184.700. Beide Kreuzfahrtschiffe werden mit erneuerbarem Erdgas betrieben und ermöglichen somit ein umweltfreundliches Reisen. Das Designkonzept soll die Naturschönheit Schottlands widerspiegeln.

Das optische Highlight der Schwesterschiffe: die SkyDome – ein Glaskuppeldach, unter dem du tagsüber dein Sonnenbad genießen und abends über verschiedenste Shows staunen darfst. Ein Clubhouse, ein Kino und ein Theater sorgen für ein unterhaltsames Nachtleben. Auch an Whirlpools und Spabereichen mangelt es nicht – auf der Iona steht den Kids sogar ein gesamtes Pool-Deck zur Verfügung. An Bord der Ariva bietet dir eine 1.300qm große Einkaufsmeile alles, was das Herz begehrt. Aber auch hier kommen die Kinder nicht zu kurz: das Kreuzfahrtschiff hat nämlich eine Minigolf-Anlage und Wasserrutschen im Angebot.

Platz 6: Harmony of the Seas – Royal Caribbean

Die Harmony of the Seas belegt den sechsten Platz der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe. Foto: IMAGO/Panthermedia

Die Harmony of the Seas ist mit einer Passagierkapazität von 6.687 das sechstgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Es ist 362 Meter lang und 47,42 Meter breit. Die Bruttoraumzahl der Harmony of the Seas beträgt 226.963. Eins ist klar: Die Kabinen bieten dir mit ihrer luxuriösen Ausstattung viel Komfort und atemberaubende Ausblicke. Auf den 18 Decks kannst du es dir so richtig gut gehen lassen. Das Kreuzfahrtschiff hat 11 Bars und Lounges und 20 Restaurants, die sich nach Meisterkoch Jamie Oliver richten.

Das Entertainment-Programm punktet bei Passagieren ebenfalls. Auf der Harmony of the Seas kannst du dir originale Broadway-Aufführungen ansehen. Eine Zipline über das gesamte Schiff und eine zehn Stockwerke hohe Wasserrutsche begeistern auch die Kleinen. Für das Rundum-Programm wurde die Harmony of the Seas 2018 als bestes Kreuzfahrtschiff ausgezeichnet. Die Reederei Royal Caribbean ist unter anderem Preisträger für die beste Privatinsel und die beste Familien-Kreuzfahrt.

Platz 5: MSC World Europa – MSC

Die MSC Europa aus der World Class belegt den fünften Platz der größten Kreuzfahrtschiffe. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Den fünften Platz der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe belegt die MSC World Europa mit 6.762 Passagieren. Das Kreuzfahrtschiff der World Class ist 333 Meter lang, 47 Meter breit und kommt auf eine Bruttoraumzahl von 215.863. Auf den ersten Blick ist das zwar eine beachtliche Größe, für ein Kreuzfahrtschiff, das 2022 erstmals zu Wasser gelassen wurde, aber doch kein Mega-Schiff. Dafür wurde beim Bau erneut auf die Umwelt geachtet: Der LNG-Antrieb der MSC World Europa soll eine umweltschonende Kreuzfahrt ermöglichen.

Obwohl es für das Treppchen der größten Kreuzfahrtschiffe nicht gereicht hat, punktet die World Europa dafür umso mehr mit ihrer Ausstattung und dem Entertainment-Programm. Neben 19 verschiedenen Kabinenkategorien gibt es hier sogar einen Yachtclub mit exklusiven Bereichen für puren Luxus. Aber auch in der Panorama-Lounge kannst du den atemberaubenden Ausblick auf die hohe See genießen. Ein Autoscooter an Bord garantiert für Spaß. Das Alleinstellungsmerkmal der MSC World Europa: die Rutsche über elf Stockwerke ist die längste aller Kreuzfahrtschiffe.

Platz 4: Allure of the Seas – Royal Caribbean

Auf Platz vier landet die Allure of the Seas. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Die Allure of the Seas ist mit einer Passagierkapazität von 6.780 das viertgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Mit einer Länge von 360 Metern und Breite von 60,5 Metern ist es deutlich größer als die MSC World Europa. Dabei ist das Kreuzfahrtschiff schon seit 2010 auf hoher See unterwegs! Die Bruttoraumzahl der Allure of the Seas beträgt 225.282. Doch nicht nur größentechnisch spielt das Kreuzfahrtschiff in der obersten Liga.

Die Allure of the Seas wurde 2017 für das beste Entertainment an Bord ausgezeichnet. Besonders das Programm für Kinder kann sich sehen lassen. Das Kreuzfahrtschiff hat eine Zipline, einen interaktiven Wasserpark, einen Surf-Simulator und eine zwölf Meter hohe Kletterwand zu bieten. Auf den 18 Decks kannst du es dir außerdem im eigenen Central Park, den zahlreichen Restaurants und in vielen Bars gut gehen lassen. Eine Karaoke-Bar und ein Latin-Club bereichern dein Nachtleben.

Platz 3: Oasis of the Seas – Royal Caribbean

Auf das Treppchen hat es ein weiteres Schiff von Royal Caribbean geschafft. Foto: imago images/DANITA DELIMONT STO

Auch den nächsten Platz belegt ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Royal Caribbean. Die Oasis of the Seas kann 6.780 Passagiere beherbergen und ist damit das drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Als Schwesterschiff der Allure of the Seas ist es zwar absolut baugleich, kommt aber auf eine Bruttoraumzahl von 226.838. Dieses Kreuzfahrtschiff ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten an Bord gestaltet sich die perfekte Familienreise.

In einem Escape-Room kannst du im Weltraum auf geheime Mission gehen. Im Juniorprogramm und den vielen Spielbereichen an Deck kommen die Kleinen gut unter. Mitunter hat die Oasis of the Seas einen Wasserpark und eine LaserTag-Halle zu bieten. Weitere Highlights des Kreuzfahrtschiffs sind die Robotic-Bar, Live-Musik und die phänomenalen Entertainment-Shows.

Platz 2: Wonder of the Seas – Royal Caribbean

Das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtschiff ist die Wonder of the Seas. Foto: imago images/Cover-Images

Bis 2023 galt die Wonder of the Seas als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Wonder of the Seas hat Platz für 6.988 Passagiere. Das sind knapp dreimal so viele Menschen, wie die Titanic befördern konnte! Als Schwesterschiff der Symphony of the Seas ist es 362 Meter lang und 66 Meter breit. Die Bruttoraumzahl liegt bei 235.000. Auch dieses Kreuzfahrtschiff ist mit seinen Rutschen, Kletterwänden und der Zipline ein Spieleparadies für Kinder.

An Bord der Wonder of the Seas kannst du die Kulinarik Mexikos genießen und zahlreiche Cocktails an der bekannten Robotic-Bar schlürfen. Das AquaTheater, Coverbands und Karaoke-Abende bereichern das Entertainment-Programm. Auch den luxuriösen Kabinen mangelt es an nichts. Für Genießer, Pärchen und Familien ist hier also alles mit dabei.

Platz 1: Icon of the Seas – Royal Caribbean

Dieses Schiff kickt die bisherige Nummer 1 vom Thron! Foto: IMAGO/Pond5 Images

Kaum jemanden sollte wundern, dass die Reederei Royal Caribbean die Spitze dieses Rankings bildet. Die Icon of the Seas ist 2024 mit 7.500 Passagieren unangefochten das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Das Kreuzfahrtschiff ist 365 Meter lang und 67 Meter breit. Auch die Bruttoraumzahl der Icon of the Seas ist die mit Abstand größte unter den Mega-Schiffen: 250.800. Das Mega-Schiff bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, Spabereichen und kulinarischen Erlebnissen. Die Icon of the Seas ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit 20 Decks und bricht damit alle Rekorde.

Besonders die Wasserattraktionen an Bord setzten neue Maßstäbe für die Reedereien. Die Icon of the Seas ist mit dem größten Wasserpark, einem eigenen turmhohen Wasserfall und zahlreichen Poollandschaften ausgestattet. Bei einem Skywalk und einer bordhohen Seilstrecke kannst du deinen Mut auf die Probe stellen! In der größten Eisarena von Royal Caribbean ist Unterhaltung für die ganze Familie geboten – Lichtprojektionen und Live-Musik inklusive.

Platz Kreuzfahrtschiff Passagiere 1. Icon of the Seas 7.500 2. Wonder of the Seas 6.988 3. Oasis of the Seas 6.780 4. Allure of the Seas 6.780 5. MSC World Europa 6.762 6. Harmony of the Seas 6.687 7. Iona, Ariva 6.685 8. Symphony of the Seas 6.680 9. Aidanova, Aidacosma 6.654 10. Mardi Gras 6.631 11. Costa Smeralda 6.600 Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt in der Tabelle.

Wie du gesehen hast, hat die Reederei Royal Caribbean die meisten Mega-Schiffe in ihrer Flotte. Und damit ist noch nicht genug! Weitere Kreuzfahrtschiffe mit noch höheren Kapazitäten wie die Utopia of the Seas und die Star of the Seas befinden sich im Bau. Ob die Reederei auch zu den beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen gehört, erfährst du hier.