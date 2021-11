Hochzeit wird für Bräutigam zum Alptraum – unfassbar, was seine Schwiegermutter macht

Im Idealfall sollte die Hochzeit sowohl dem individuellen Geschmack der Braut als auch des Bräutigams entsprechen. Blöd nur, wenn sich die (Schwieger)Eltern so heftig einmischen, dass am Ende alle Beteiligten totunglücklich sind.

Einem Paar aus Großbritannien ist nun genau das bei der Planung ihrer Hochzeit passiert. Schuld an der Misere: die Schwiegermutter des Bräutigams, die eindeutig zu weit ging.

Für einen Bräutigam aus England wurde die Hochzeit zum Alptraum. Schuld daran: die Schwiegermutter. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Hochzeit: Schwiegermutter reißt die gesamte Planung an sich – dann tut sie auch noch DAS

Ein aufgebrachter Bräutigam in spe hat sich auf Reddit anonym an die Hochzeits-Community gewandt und seinem Ärger Luft gemacht. Wie der Mann erklärt, hätten die Probleme bereits in dem Moment angefangen, als er und seine Verlobte Geld von seinen Schwiegereltern akzeptierten, um ein tolles Fest ausrichten zu können. „Wir begannen, über unsere Hochzeit zu reden und ihre Eltern gaben uns zwei Möglichkeiten: Sie würden entweder bis zu 20.000 US-Dollar für unsere Hochzeit zahlen oder uns 20.000 US-Dollar für ein Haus geben“, erinnerte er sich.

Da die beiden noch nicht an einem Eigenheim interessiert waren, nahmen sie das großzügige Angebot für die Hochzeit an. Ein großer Fehler! Denn prompt fing die Schwiegermutter an, so zu tun, als stünde ihre eigene Hochzeit bevor. „Sie begann damit, Dinge zu bestellen, die wir nicht wollten oder Dinge anzufragen, ohne uns zu konsultieren“, so der genervte Bräutigam.

Zunächst sei ihnen das zwar unangenehm aufgestoßen, da sie der Mutter der Braut jedoch nicht die Freude verderben wollten, schenkten sie ihrem seltsamen Verhalten allerdings nicht so viel Beachtung. „Als nächstes begann sie, die Dinge zu tun, die wir geplant hatten, wie das Essen zu probieren, die Verkäufer auszuwählen usw.“, erklärt der Unbekannte weiter. Als das Brautpaar die ungebetene Strippenzieherin zur Rede stellte, wehrte diese sich mit der Begründung, sie sehe sich zu drastischen Schritten veranlasst, weil sich das Brautpaar selbst um nichts kümmere. Dabei hatten die beiden laut dem Reddit-User selbst bereits Pläne für Verkostungen von Hochzeitstorten gemacht und Verabredungen mit Verkäufern getroffen.

Hochzeit: Schwiegermutter verschiebt ungefragt den Hochzeitstermin

Dann wurde es noch bunter: Die Braut bekam von ihrer Mutter mitgeteilt, die Eheleute müssten die Alkoholrechnung selbst übernehmen, weil die Mutter beschlossen hatte, stattdessen „eine unnötige Kutschfahrt“ zu organisieren.

Doch damit nicht genug, denn der größte Hammer folgte erst noch! Zu guter Letzt habe seine Schwiegermutter eigenmächtig entschieden, die Hochzeit wegen der Coronavirus-Pandemie zu verschieben. Das geschah, nachdem das Brautpaar sich mit der Schwiegermutter zusammengesetzt hatte, um ihr mitzuteilen, dass sie „unbedingt heiraten wollten, unabhängig von Covid“, weil der Termin bereits einmal verschoben worden war.

-------------------------------

Au Backe! Bleibt zu hoffen, dass die chaotische Planung der Hochzeit mit den unklaren Rollenverteilungen nicht zu einem großen Zerwürfnis innerhalb der Familie führt! (alp)

