Bräutigam muss plötzlich Hochzeit absagen – weil seine Eltern DIESEN Fehler gemacht haben

Eine Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben eines jeden Paares werden – doch für dieses Pärchen aus den USA entwickelte sie sich schon vorher zum absoluten Albtraum. Besser gesagt: Es waren die Eltern des Bräutigams, die den absoluten Horror erlebten.

Weil der Vater und die Mutter von Eric J. einen einzigen Fehler beginnen, musste die Hochzeit ihres Sohnes abgeblasen werden. Die Eltern wollten mit ihrem Geld ihrem Kind eigentlich eine Traumhochzeit ermöglichen. Doch am Ende verloren sie alles. Die Hochzeit musste abgesagt werden.

Bräutigam sammelt jetzt für seine Eltern

Wie das englischsprachige Portal „Mirror“ berichtet, wurden die Eltern des Bräutigams wegen Kryptowährungbetrugs um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Sie verloren über 1 Millionen US-Dollar. Nun stehen sie sogar vor dem Verlust ihres Hauses.

In einer Spendenaktion zur Unterstützung seiner Eltern schrieb Eric: „Meine Eltern waren Einwanderer aus China und kamen in den 80er-Jahren ohne Geld in die USA. Sie arbeiteten jahrzehntelang in mehreren Jobs, nur um sich ein Zuhause leisten und sich versorgen zu können.“

Eric kämpft jetzt für seine Familie

Jetzt würden sie in Schwierigkeiten stecken. Die Aussichten, das Geld wieder zurückzubekommen, seien düster. Die Eltern hofften Erics bevorstehende Hochzeit finanzieren zu können und ihm und seiner Verlobten sogar ein Haus zu kaufen. Doch das ist nun nicht mehr möglich, weil sie auf schamlose Betrüger hereinfielen.

Eric versucht nun alles, was er tun kann, um seinen Eltern zu helfen. Er schrieb in der Spendenaktion: „Meine Verlobte und ich sind leider nicht in der Lage bei der Rettung ihres Hauses zu helfen. Auch ich musste in der vergangenen Woche einen finanziellen Rückschlag hinnehmen und musste mein Unternehmen schließen, an dem ich zuletzt gearbeitet hatte.“ Wie der „Mirror“ weiterhin berichtet, hat Eric seine Hochzeit abgesagt, damit er sich jetzt voll und ganz seinen Eltern widmen kann.