Hochzeit: Heiratsantrag auf Beerdigung – Mann zieht völlig irren Plan durch

Eine Hochzeit und eine Beerdigung: Unterschiedlicher könnten Veranstaltungen, bei der die ganze Familie aufeinandertrifft, eigentlich kaum sein. Wird bei der Hochzeit die Liebe zweier Menschen gefeiert, wird bei einer Beerdigung der Tod einer geliebten Person betrauert.

Hochzeit und Beerdigung passen auf den ersten Blick also nicht wirklich zusammen – das sah dieser Mann allerdings ganz anders, denn: Er machte seiner Partnerin am Grab seines Onkels einen romantischen Antrag!

Onkel als Vater-Ersatz

Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ schreibt, berichtete der Bräutigam in spe auf der Onlineplattform „Reddit“ von seiner unglaublichen Tat. Sein Onkel sei wie ein Vater für ihn gewesen. Sein leiblicher Vater saß wegen Drogendelikten hinter Gittern. Gemeinsam mit seinem Onkel erlebte der Beitragsersteller allerhand. Zusammen besuchten sie zu wilden Zeiten Stripclubs und Sportsbars oder trampten durch Südamerika.

„Mein Onkel nahm die Dinge selten ernst, was ich an ihm liebte. Wir gingen auch auf wilde Partys in der Nähe unseres Zuhauses. Ich hatte den Mut, meine Freundin, mit der ich jetzt verlobt bin, um ein Date zu bitten, weil er mich quasi dazu gezwungen hat, mit einem wirklich heißen Mädchen zu reden, das uns in der Bar begegnet ist.“

Kurios: Onkel schlug es selbst vor

Bereits vor seinem Tod unterhielt sich der „Reddit“-User mit seinem Onkel über eine mögliche Beerdigung. Demnach habe der Onkel es vorgezogen, dass die Menschen auf seiner Beerdigung betrunken sind und Spaß haben, anstatt zu trauern.

„Er sagte sogar scherzhaft, dass er, wenn er bald sterben würde, offensichtlich hoffte, länger zu leben, und dass er wollte, dass ich meiner Freundin während seiner Beerdigung einen Heiratsantrag mache“, erklärte der Mann weiterhin.

Familie fällt aus allen Wolken

Nur einen Monat nach dem Gespräch starb sein Onkel an einen Schlaganfall. Um sein Andenken zu ehren, bat der Mann seine Familie, statt einer traditionellen Beerdigung eine große Party zu veranstalten – doch sie lehnten seine Idee ab.

„Niemand wollte es tun, egal wie sehr ich es versuchte, also beschloss ich, meiner Freundin während seiner Beerdigung einen Heiratsantrag zu machen“, sagte er. Und nach seiner Rede am Grab seines Onkels passierte es: Er machte seiner Freundin einen Heiratsantrag! Sie fand es süß, sagte: „Ja“! Seine Familie fand die Aktion alles andere als gut. Der „Reddit“-User wurde von der darauffolgenden Trauerfeier ausgeschlossen.