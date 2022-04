Hochzeit in vollem Gang – doch plötzlich wird die Braut schwer blamiert

Auf einer perfekten Hochzeit dürfen eine passende Location, gutes Essen und natürlich auch die engsten Vertrauten nicht fehlen.

Eben jene sind einer Braut in den USA allerdings ganz schön in die Parade gefahren. Die frisch Getraute musste eine bitterböse Überraschung am Tag ihrer Hochzeit erleben.

Hochzeit: Rede des besten Freundes sorgt für Furore

Es war der schönste Tag im Leben des frisch verheirateten Paares. Nachdem sie sich bei einer Dating-App kennengelernt haben, besiegelten die beiden zwei Jahre später ihre Liebe. Auf der Hochzeit sorgte dann aber ausgerechnet der beste Freund der Braut für Aufsehen.

Laut „Mirror“ habe seine Hochzeitsrede für ordentlich Furore gesorgt. Die sonst so taffe Braut wurde nämlich von ihrem Kumpel entlarvt. Die frisch gebackene Ehefrau gab immer vor, cool gewesen zu sein und es ihrem jetzigen Mann nicht einfach gemacht zu haben. In den ersten Monaten der Beziehung habe sie sich Zeit gelassen.

Auf einer Hochzeit sorgte ausgerechnet der beste Freund der Braut für Aufsehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Die Aktion des besten Freundes rückt die Sache allerdings in ein ganz anderes Licht. So zückte der Partygast vor allen sein Handy und spielte eine Sprachmemo ab. Zu hören ist die junge Braut, wie sie nach dem ersten Date mit ihrem Ehemann aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt. Knapp zwei Minuten wurden alle Hochzeitsgäste Zeugen der süßen Liebesbekundungen.

Hochzeit: Braut schämt sich in Grund und Boden

Laut „Mirror“ fand die Braut das allerdings gar nicht lustig. Vor lauter Scham vergrub sie ihr Gesicht in den Händen und schien sich von dem Schock nicht zu erholen.

Dem Bräutigam hingegen hat die Darbietung auf seiner Hochzeit sehr gefallen. (neb)