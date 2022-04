Hochzeit droht zu platzen – weil Ex des Bräutigams DAS enthüllt

Eine für Juli geplante Hochzeit droht zu platzen.

Denn genau in der Woche, als ein Paar seine Einladungskarten für die Hochzeit verschickt hatte, kommt ein nicht unwichtiges Detail über den zukünftigen Bräutigam ans Licht, berichtet der britische „The Independent“.

Hochzeit droht zu platzen – weil Ex-Frau DAS enthüllt

Demnach soll ausgerechnet die Ex-Partnerin des zukünftigen Bräutigams die bittere Nachricht überbracht haben: Obwohl die beiden sich bereits vor zwölf Jahren getrennt hätten, hätten sie sich nie scheiden lassen.

Kurz vor seiner zweiten Hochzeit war der Mann also noch verheiratet! Ob die erste Ehe noch vor dem Termin im Juli geschieden werden kann, steht nach Angaben der Braut in den Sternen.

Eine Hochzeit droht nach einem Gespräch der Braut mit der Ex ihres Zukünftigen zu platzen. (Symbolbild) Foto: Zoonar / Oleksandr Latkun / dpa

Viel mehr als über den Fakt, dass der Bräutigam in spe seine erste Ehe offenbar vergessen hat, regt sich die Frau allerdings über seine Reaktion auf.

Hochzeit droht zu platzen – Reaktion des Bräutigams nagt an Braut

Denn der soll sich als erstes um den möglichen finanziellen Schaden Gedanken gemacht haben, statt auf die Gefühle seiner Frau einzugehen.

Dadurch, dass die Hochzeit zu platzen droht, könnte das Paar 30.000 Pfund (rund 36.000 Euro) in den Wind geschossen haben, fürchtet der Mann.

Dass ihr Zukünftiger sie überhaupt noch heiraten wolle, darüber habe er kein Wort mehr verloren, weswegen sie in Tränen ausgebrochen sei.

Hochzeit absagen? „Er hört sich nicht nett und liebevoll an.“

Am gleichen Tag habe der Mann zu allem Überfluss noch seine (Nicht)-Ex-Frau mit der gemeinsamen schwangeren Tochter eingeladen.

Ein weiterer Stich ins Herz, weil die Braut in spe klar geäußert habe, dass sie an diesem Tag keine Gäste mehr empfangen wolle. In einem Forum rieten der Frau daraufhin viele User dazu, Abstand von der Hochzeit mit diesem Mann zu nehmen, berichtet der „Independent“ und zitiert:

„Du armes Ding. Er hört sich nicht nett und liebevoll an.“

„Ich würde die Hochzeit definitiv absagen und die Beziehung beenden.“

Fest steht. Dieser Vorfall ist eine harte Probe für die Beziehung. Ob die Hochzeit noch stattfinden wird, steht also aus mehreren Gründen in den Sternen. (ak)

