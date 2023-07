Ohne Regen gäbe es keine Blumen. Becky Mason und Georg Kelly lernten sich vor 19 Jahren kennen und lieben, ohne auf der Suche nach was Ernstem gewesen zu sein. Das Thema Hochzeit sind sie bislang erstmal nicht angegangen, bis ihnen das Leben plötzlich keine Wahl mehr ließ.

Drei Jahre kämpfte sie. Becky Mason litt an Darmkrebs und versuchte alles, um zu überleben. „Wenn ich ihr den Krebs abnehmen und selbst übernehmen könnte, damit sie weiterlebt, dann würde ich es tun“, äußert sich der 72-jährige Georg Kelly gegenüber „People“. Doch dies lag nicht in seiner Entscheidungsmacht.

Hochzeit am Sterbebett: tragisch und schön zugleich

Vor einigen Tagen dann der große Schock: Die Ärzte gaben Becky nur noch drei Tage zu leben. Trotz der Diagnose vor drei Jahren kam es für das Paar plötzlich, dass Becky Mason nur noch wenige Stunden verbleiben, um sich zu verabschieden. „Ich habe verstanden, dass sie fast am Ende ihrer Reise angelangt ist, und ich habe versucht, für sie so stark zu sein, wie ich kann“, äußerte Georg Kelly gegenüber dem Fernsehteam von KOCO-TV. Und das tat er, als er kurz vor ihrem Tod an ihrem Sterbebett die Ehe mit ihr schloss. Eine schöne, aber auch tragische Hochzeit zu gleich.

Wo die Liebe hinfällt: Becky hinterlässt eine große Lücke

Über die Plattform GoFundMe – ein US-amerikanisches Unternehmen, dass Spendengeld für schwere Schicksale sammelt – verbreitete sich schließlich die Nachricht, dass Becky schließlich am 9. Juli verstarb. „Sie war von Liebe und Frieden umgeben. Vielen Dank für all Ihre Liebe und anhaltende Unterstützung, wir wissen das aufrichtig zu schätzen,“ hieß es von der Internetplattform.

Eine Hochzeit, die einen im Atem hält, mit einem tragischen Ende. Der Sender KOCO-TV begleitet das Paar bei der Eheschließung und zeigt die ungewöhnliche Hochzeit am Sterbebett in einem Fernsehbeitrag. Auch im Spendenportal GoFundMe ist die Anteilnahme sichtbar. Viele bewundern ihre Stärke, so lange gegen den Krebs angekämpft zu haben, und drücken ihre Anteilname sowie ihr Mitgefühl gegenüber den hinterbliebenen Angehörigen aus. Die größte Lücke hinterlässt sie wohl bei ihrem Ehemann Georg.