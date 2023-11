Hochzeit: Erst drei Tage verheiratet – Flitterwochen enden mit Todes-Drama

Es sollte die Zeit ihres Lebens sein. Ein amerikanisches Ehepaar, strahlend und verliebt, begann nach seiner Hochzeit seine Flitterwochen auf den traumhaften Inseln der Karibik. Doch in nur wenigen Augenblicken verwandelten sich seine Träume in einen Albtraum.

Nate Kuhlman hatte seiner geliebten Marianna im Dezember letzten Jahres die alles entscheidende Frage gestellt und die Antwort war ein begeistertes „Ja!“. Am 28. Oktober schritten sie den Gang zum Altar entlang und tauschten ihre ewigen Gelübde vor Freunden und Familie aus. Monate harter Arbeit und Sparmaßnahmen sollten in diesem unvergesslichen Moment der Hochzeit kulminieren.

Hochzeit: Flitterwochen enden mit Todes-Drama

Mit der Hochzeit im Rückspiegel, voller Hoffnung und Vorfreude, brachen die Kuhlmans zu ihren Flitterwochen auf den karibischen Inseln auf. Doch das Schicksal spielte ihnen übel mit: Bereits am 31. Oktober nahm ein tragisches Ereignis ihren gemeinsamen Traum und verwandelte ihn in einen Albtraum. Nate Kuhlman, ein junger Mann, der erst kürzlich sein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, verlor sein Leben bei einem Wasserskiunfall an den Ufern von Saint Lucia, wie unter anderem die „New York Post“ berichtet.

Die tragische Nachricht nach der Hochzeit sorgte in ihrer Heimatstadt Steubenville im Bundesstaat Ohio für unvorstellbare Trauer und Schock. Nate war kein Fremder in dieser Gemeinschaft, viele kannten und liebten ihn. Sein plötzlicher Tod nach der Hochzeit riss eine Lücke in die Herzen der Menschen. Ein enger Freund von Nate, Jack, sagte: „Worte können nicht beschreiben, wie sehr uns seine Geschichte und die seiner Familie das Herz bricht.“

Große Anteilnahme aus der ganzen Welt

Heather, Nates Mutter, drückte ihre Trauer in einem bewegenden Statement aus. Sie reiste sofort nach der schrecklichen Nachricht in die Karibik, um ihrer neuen Schwiegertochter Marianna in dieser dunklen Stunde beizustehen. Auf Facebook schrieb sie: „Mein Sohn ist in den Armen von Jesus. Bitte schließt sie in eure Gebete ein.“

Menschen aus der ganzen Welt zeigten ihre Anteilnahme und Großzügigkeit auf der Spendenplattform „GoFundMe“. In nur kurzer Zeit kamen über 100.000 Euro zusammen, um Marianna und die Hinterbliebenen in dieser herzzerreißenden Zeit zu unterstützen. Das Schicksal von Nate und Marianna nach ihrer Hochzeit berührt und bewegt viele. Ihre Geschichte wird in den Herzen der Menschen weiterleben.