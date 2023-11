Hochzeit: Gäste in Schockstarre als plötzlich SEINE Rede ertönt

Ein Hochzeitstag, gefüllt mit Tränen und Freude, wurde zu einem Moment, den keiner vergessen wird. Freya Rosati, 32 Jahre alt, hatte ihren Vater Philip Hargreaves, der vor 20 Jahren verstarb, auf ihrer Hochzeit auf eine ganz besondere Art und Weise bei sich.

+++ Mutter und Schwester mit unfassbarer Aktion bei Hochzeit – Braut verzweifelt bei ihrem Anblick +++

Als Freya gerade 11 Jahre alt war, verlor sie ihren Vater Philip, der im Alter von 53 Jahren einem schrecklichen Krebsleiden erlag. Trotz des schmerzlichen Verlustes, schaffte es ihr Vater an dem Tag ihrer Hochzeit einen rührenden Auftritt hinzulegen, der nicht nur Freya, sondern alle Hochzeitsgäste zutiefst bewegte, wie unter anderem der britische „Mirror“ berichtet.

Hochzeit: Gäste können es nicht glauben

In den Wochen vor seinem Tod kämpfte Philip gegen den Krebs an. Als Kneipenwirt hatte er eine bewegte Geschichte hinter sich, aber sein Herz gehörte immer seiner Tochter. Vor seinem Tod verfasste er neun Karten für Freya – acht für Geburtstage und eine letzte für ihre Hochzeit. Eine Geste, die beweist, dass Väter selbst im Angesicht des Todes alles dafür tun würden, um ihre Tochter an ihrem besonderen Tag zu begleiten.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es war ein herzzerreißender Augenblick als ihre Mutter Theresa, 68 Jahre, die letzte Karte verlas, anstelle einer Rede von Philip als Brautvater. Sie las laut vor: „Ich wünschte, ich könnte neben dir stehen, der stolzeste Vater der Welt, um dich zum Altar zu führen, zu dem Mann, den du liebst, und zum nächsten Kapitel in deinem Leben. Heute ist dein Tag, genieße ihn in vollen Zügen. Lache und weine. Sei glücklich und zuversichtlich.“

Braut hatte besondere Beziehung zu Papa

Freya, eine Spezialeffekttechnikerin aus Aylesbury, erzählte, dass es ein trauriger Moment war, aber auch sehr wichtig. Die Handschrift ihres Vaters auf der Karte fühlte sich an, als wäre er wirklich da. Freya, die ihren Vater als „ihren Helden“ bezeichnet, teilte viele unvergessliche Momente mit ihm und ist dankbar für diese rührende Erinnerung an ihrem besonderen Tag.

Die Beziehung zu ihrem Vater war etwas ganz Besonderes. Sie erzählt, dass ihr Vater sie zu Tanzkursen mitnahm, sie gemeinsam Filme ansahen und Spiele spielten. Ihr Vater war ihr stets ein „Ja-Sager“ auf jede Frage.

Doch im Jahr 2002 begann für Philip ein tragisches Kapitel, als er ständige Verdauungsstörungen bekam und die Diagnose Speiseröhrenkrebs im Endstadium erhielt. Trotz seiner kämpferischen Natur, seinem Lachen und seiner Liebe für das Leben, konnte dieser schreckliche Krebs ihn innerhalb von sechs Monaten nehmen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Freya und ihre Mutter Theresa mussten sich wochentags allein um Philip kümmern, während Freyas Bruder Daniel, heute 44, an den Wochenenden aus London kam. Nach dem Tod von Philip wurden Theresa und Freya „beste Freundinnen“, aber der Alltag ohne ihren geliebten Ehemann und Vater machte ihnen schwer zu schaffen.

Freya gesteht, dass die großen Lebensereignisse, wie ihr 18. Geburtstag und die Vorstellung ihres Verlobten Michael, 33, in der Familie, „bittersüß“ waren. Der Verlust ihres Vaters war allgegenwärtig, und seine Abwesenheit bei diesen besonderen Momenten war schmerzlich spürbar.

Hochzeitspaar bittet um Spenden für Krebshilfe

„Ich werde dich immer lieben, Dad“, das waren die Worte in der Karte ihres Vaters, die bei der Hochzeitszeremonie verlesen wurden. Eine Karte, die Philip 2002 verfasst hatte, als er wusste, dass er diesen besonderen Momente nicht persönlich mit seiner Tochter teilen könnte. Dennoch lebt er in den liebevollen Erinnerungen und Worten seiner Karte weiter und erfüllte Freya und alle Anwesenden an diesem Tag mit seiner „Anwesenheit“.

Die Karte ihres Vaters, das Tragen einer Diamantkette als „etwas Altes“ und die musikalische Begleitung durch Stahlpfannen, ein Tribut an Philip Hargreaves‘ Lieblingsurlaubsort Antigua, machten diesen Tag zu einem Fest der Liebe. Fotos von Philip wurden auf einem Erinnerungsbaum außerhalb des Veranstaltungsortes aufgestellt und unterstrichen die Bedeutung seines Platzes in Freyas Leben.

Als das Brautpaar um Spenden für Macmillan Cancer Support bat, um Philip zu ehren, zeigte sich erneut, wie sehr er auch die Gemeinschaft beeinflusste. Die Karte, die er seiner Tochter hinterlassen hatte, trug seine Worte und die Erinnerung an seinen unermüdlichen Humor, seine Intelligenz und seine fürsorgliche Art.

„Mein Vater hätte diese Hochzeit geliebt“

Freya erzählt bewegt, wie sie fühlte, dass ihr Vater bei ihr war, als seine Worte während der Hochzeitsrede vorgelesen wurden. Sie sagt: „Mein Vater hätte diese Hochzeit geliebt – wenn ich seine Worte höre, kann ich mir vorstellen, wie er sie zu mir sagt. In den letzten Wochen seines Lebens war er so krank, dass er das Schreiben der Karten als sehr anstrengend und ermüdend empfand, daher ist die Karte vom Hochzeitstag die letzte.“

Mehr Themen:

Der Vater, der nicht nur eine unglaubliche Kämpfernatur war, sondern auch eine tiefe Liebe zu seiner Tochter hegte, konnte seinen Platz an Freyas Seite am Hochzeitstag einnehmen, indem er ihr die kostbare Gabe von Abschiedsbotschaften hinterließ. Die herzergreifende Geschichte von Freya und Philip zeigt, dass die Liebe eines Vaters niemals endet und in den Herzen derer weiterlebt, die er zurückgelassen hat. In Freyas Fall, in den Worten, die er für sie schrieb, in den Erinnerungen, die sie teilten, und in jedem glücklichen Augenblick ihres Lebens.