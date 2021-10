Hochzeit: Schock-Moment bei Trauung! Plötzlich taucht ein wildes Tier auf

Eine Hochzeit sollte im Idealfall unvergesslich sein! Eine Feier in Monterry, Mexiko erfüllt dieses Kriterium nun – allerdings aus einem weniger schönen Grund.

Denn die menschlichen Gäste auf der Hochzeit bekamen „Unterstützung“ von einem tierischen Besucher.

Hochzeit: Wilder Bär crasht Feier – die Gäste machen alles richtig

Um die eigene Hochzeit zu etwas ganz Besonderem zu machen, binden Paare gelegentlich Tiere in ihre Zeremonie ein. Da wäre der Klassiker der weißen Taube oder Schmetterlinge, die im richtigen Moment in die Freiheit entlassen werden und gen Himmel aufsteigen oder der eigene Hund, der die Ringe zum Altar bringt. Wer extravagant unterwegs ist, der „mietet“ vielleicht sogar einen Geparden oder einen Falken.

Davon ist an dieser Stelle jedoch eher abzuraten, denn vor allem wilde Tiere wie Raubkatzen oder Bären können die Feier schnell in eine Horror-Show verwandeln. Das stellte nun auch ein Paar aus Mexiko fest, das jedoch überhaupt nicht vorgehabt hatte, sich für die Feier einen tierischen Entertainer zu besorgen.

--------------------------------------------

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Torte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Reis werfen

Ehegelübde vortragen

Glückwünsche mit Luftballons steigen lassen

Geldgeschenke überreichen

--------------------------------------------

Ein Video, das auf der Plattform TikTok viral gegangen ist, zeigt wie ein Schwarzbär eine Hochzeits-Party crasht. In dem Clip ist zu sehen, wie sich das Tier mit seinen Pfoten an einem festlich geschmückten Tisch zu schaffen macht, bevor er sich umdreht, einen Stuhl umwirft und zum Ausgang schlendert.

Hochzeit: Wilder Bär verwüstet Partylocation - Gast isst unbeeindruckt weiter

Im Hintergrund ist zu hören, wie Menschen auf Töpfe und Pfannen schlagen, um den Bären zu verscheuchen. Auf seinem Weg zum Ausgang läuft der junge Schwarzbär dicht an einem Tisch vorbei, an dem zwei Frauen und ein Mann sitzen. Letzterer wirkt völlig unbeeindruckt – und isst sogar in aller Seelenruhe weiter.

Wie „Fox11“ berichtet, fand die Hochzeit am Wochenende im Chipinque Ecological Park in Nuevo León, Mexiko, statt. Das soll die Frau zu Protokoll gegeben haben, die das Video ins Netz stellte. Wie es heißt, halten sich gelegentlich Wildtiere in der Nähe des Hotels auf, da dieses in einer Bergregion gelegen ist.

Der junge Bär in dem TikTok-Video, das derzeit in aller Munde ist, wurde wahrscheinlich vom Geruch des Hochzeitsessens angezogen. Das Personal an der Rezeption soll die Gäste aufgefordert haben, ruhig zu bleiben, während sie versuchten, den Bären vom Grundstück und zurück in den Wald zu manövrieren, berichtet „Fox 11“ weiter. Laut dem Medium ist der Bär unverletzt in seinen natürlichen Lebensraum zurückgekehrt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Alles in allem also doch noch eine bärenstarke Hochzeit! (alp)

