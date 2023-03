Hochzeit: Gäste rasten aus – weil Brautpaar diese irre Idee hat

Nicht jeder will eine stinknormale Hochzeit nach Schema F. Manch einer hätte es da gerne auch etwas ausgefallener. Eine Themen-Hochzeit ist da eine beliebte Idee. Dann dreht sich die gesamte Feier zum Beispiel um einen besonderen Film, ein Jahrzehnt oder auch ein Musikgenre, das Bräutigam und Braut miteinander verbindet.

In diesem Fall war es nicht nur ein Film, sondern gleich ein ganzes Franchise, dem das Brautpaar die Hochzeit gewidmet hatte. Und das sorgte für Freudenschreie unter den Gästen.

Hochzeit mit sprechendem Hut

Harry Potter war das Thema der Hochzeitsfeier. Als absolute Fans der Film- und Bücherreihe wollte es sich das Brautpaar nicht entgehen lassen, den Tag besonders magisch zu gestalten. Für die Gäste ging es schon damit los, dass ihnen ein sprechender Hut sagte, wo sie sitzen würden.

In einem TikTok-Video zeigte der Bräutigam, wie Gäste einen speziellen Schlüssel auf ein manipuliertes Buch legen sollten und der Hut daneben begann zu sprechen. „Hm. Interessant, interessant. Ehrgeizige, gerissene Slytherins. Appariert zum Quidditchfeld!“ Der Hut sah nicht nur genau so aus wie in den Filmen, sondern sprach auch so.

„Das ist das coolste Ding aller Zeiten“, kommentierte ein Nutzer das Video. „Wie habt ihr das überhaupt gemacht?“, wollten gleich mehrere wissen. „Seid ihr alle Genies oder so? Das ist absolut erstaunlich.“

Magische Trauung

Noch mehr Magie gab es auch bei der Trauung. So war die Ringträgerin als Newt Scamander aus der Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ verkleidet. Sie trug einen Niffler als Kuscheltier – äußerlich ähnelnd einem Maulwurf – und einen Koffer, mit dem sie dann im Gang auch noch eine kleine Szene spielte. Die Ringe übergab sie auf einem Zauberstab.

Ein als Albus Dumbledore verkleideter Mann traute das Paar, das sich das Ja-Wort vor einem selbst gebastelten Traubogen gab. Der zeigte das Symbol der „Heiligtümer des Todes“, ein Dreieck mit Strich und Kreis, das für den Umhang, der unsichtbar macht, dem mächtigsten Zauberstab der Welt und dem Stein, der Tote auferweckt, steht.

Die Braut trug zudem das Diadem von Rowena Ravenclaw, der Gründerin des gleichnamigen Hauses in der Zaubererschule Hogwarts. Beide – Braut und Bräutigam – trugen Zaubererumhänge und die Gäste hielten Zauberstäbe hoch, als sie einliefen.