Hochzeit: Schwiegermutter will Kleid der Braut hinter ihrem Rücken ändern – es folgt die knallharte Rache

Was gibt es für eine Braut Wichtigeres, als das passende Kleid am Tag der Hochzeit? Richtig, eigentlich nichts. Höchstens der passende Mann. Aber der sollte ja möglichst lange vor dem großen Tag bereits außerwählt sein.

Deko, Gäste, Essen – bei der Hochzeits-Planung müssen Braut und Bräutigam viele Entscheidungen treffen. Für die Braut persönlich nimmt die Wahl des Kleides oft den höchsten Stellenwert ein. Auch, wenn die Braut in spe möglichst perfekt aussehen will – jedermanns Geschmack treffen ist nicht leicht.

Die Schweigermutter einer Braut war so gar nicht einverstanden mit der Kleiderwahl ihrer Schwiegertochter in spe. Unglaublich: Sie versuchte es hinter ihrem Rücken zu ändern. Was folgte, war die knallharte Rache.

Hochzeit: Braut nahm Schwiegermutter zu Kleider-Auswahl mit

Der „Mirror“ berichtet von dem Vorfall. Wie die Braut auf der Online-Plattform „Reddit“ schrieb, nahm sie ihre Schwiegermutter zuvor zum Kleiderkauf mit – ein großer Fehler, wie sich herausstellte.

„Ich habe eine kurvige Sanduhrfigur und ich habe ein Kleid gefunden, das meine Figur perfekt zur Geltung bringt und in dem ich mich großartig fühle. Das Kleid ist irgendwie freizügig (tiefer Ausschnitt auf der Brust und im Meerjungfrauenstil), aber es ist nichts, wofür ich mich vor meinen Freunden und der Familie schämen würde“, schrieb sie.

Schwiegermutter von Hochzeit ausgeladen

Ihre Schwiegermutter hingegen hätte das Kleid gehasst. „Sie hat es mir mehrmals gesagt. Letzte Nacht haben mein Verlobter und ich nach dem Abendessen aufgeräumt und ich erhielt einen Anruf von dem Geschäft, in dem ich mein Kleid bestellt hatte. Sie riefen mich besorgt an, weil anscheinend eine Dame (meine Schwiegermutter) sie anrief und vorgab, ich zu sein, um das Kleid, das ich gewählt hatte, gegen ein passenderes Kleid tauschen zu wollen.“

Glücklicherweise erkannte der Verkäufer, dass es sich nicht um die Braut handelte und nahm keine Änderungen vor, wie der „Mirror“ schreibt. Braut und Bräutigam sind natürlich mega wütend – so wütend, dass sie ihre Schwiegermutter beziehungsweise Mutter prompt von der Hochzeit, die bald stattfinden wird, ausschlossen. Na, wenn das mal kein Eigentor war…