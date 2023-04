Hochzeit: Braut nimmt Namen ihres Mannes an – irre, wie sie nun heißt!

Manchmal passieren bei oder durch eine Hochzeit die verrücktesten Dinge. In diesem Fall war es die Braut, die für eine irre Situation sorgte.

Im Rahmen der Hochzeit hat sie den Nachnamen ihres Mannes angenommen – soweit so gut – doch durch einen bestimmten Umstand kam es zu einem ganz speziellen neuen Namen für die Frau, der sicherlich bei manchen für ein Schmunzeln sorgen wird.

Hochzeit: Frau nimmt Namen ihres Ehemannes an

Bei einer Hochzeit muss das Brautpaar so einiges bedenken. Die Feier will geplant werden und dann sind da auch noch die Formalien, die erledigt werden müssen. Neben dem Aussuchen der Location, der Hochzeitstorte und den Eheringen müssen sich Braut und Bräutigam auch Gedanken zu ihren künftigen Nachnamen machen. Immerhin ist es recht oft so, dass zumindest ein Partner einen Teil seines Namens verändert.

+++ Hochzeit: Aktion eines Gastes lässt Bräutigam vor Wut kochen – dann wird es brutal +++

Obwohl sich immer mehr Menschen für einen Doppelnamen entscheiden, gibt es auch weiter viele Eheleute, die sich für die klassische Variante entscheiden: Die Frau nimmt also den Namen ihres Mannes an. So war es auch bei Bailey. Doch ein Umstand sorgte dafür, dass das Ganze kuriose Züge annahm.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Braut hat durch Ehe kuriosen Namen

Auf TikTok hat Bailey ein Video zu dem Thema hochgeladen. „Hallo, ich möchte mich Ihnen vorstellen“, sagt sie. Und weiter: „Ich bin Bailey Bailey. Genau so buchstabiert.“ Der Grund für den kuriosen Namen ist ihr Mann. „Mein Vorname ist Bailey, der Nachname meines Mannes ist Bailey und so wurde ich im Jahr 2020, als wir heirateten, zu Bailey Bailey“, erklärt sie.

Weitere spannende News:

Die Nutzer auf TikTok können kaum glauben, dass sie wirklich so heißt. Sie zeigt sogar ihren Ausweis, auf dem der Name zu sehen ist. Ähnlich wie die TikTok-Nutzer dürften auch andere Personen im echten Leben reagieren, wenn sie den Namen der Frau erfahren. Doch eins ist sicher, so schnell werden sie ihn wohl nicht mehr vergessen.