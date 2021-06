Hochzeit läuft völlig aus dem Ruder – sogar die Polizei zeigt Mitleid mit dem Ehepaar

Wenn der schönste Tag im Leben zum Drama wird: Im bayerischen Schweinfurt nahm eine feierliche Hochzeit eine böse Wendung.

Am Ende erschien die Polizei auf der Hochzeit – und sogar die Beamten hatten Mitleid mit dem frischvermählten Ehepaar.

Hochzeit läuft völlig aus dem Ruder – sogar die Polizei hat Mitleid mit dem Ehepaar

Wie das Portal infranken.de berichtet, gerieten zunächst einige Gäste der Hochzeit verbal aneinander. Dann lief das Geschehen endgültig aus dem Ruder, Weitere Angehörige der Gäste, die selbst gar nicht auf der Hochzeit eingeladen waren, kamen hinzu. Am Ende standen sich rund 30 Personen auf der Straße in einem heftigen Streit gegenüber.

Die Polizei erschien mit mehreren Streifenwagen. Gegen einige der aggressiv auftretenden Streithähne mussten die Beamten Platzverweise aussprechen. Die Hochzeitsfeier löste sich derweil weitgehend auf, meldet infranken.de weiter.

Nach Einsatz auf Hochzeit: DAS wünscht die Polizei dem Ehepaar

Am Ende zeigten selbst die Polizisten Mitleid mit dem Ehepaar: „Bleibt dem Brautpaar nur zu wünschen, dass die kommenden Ehejahre gemeinsam unbeschwert, friedlich und glücklich im Rahmen der gesamten Familie verbracht werden können.“

Eine Hochzeit in Würzburg endete schlimm (Symbolbild). Foto: IMAGO / YAY Images

