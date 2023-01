Hochzeit: Braut sucht extravagante Deko aus – Gästen wird ganz anders: „Einfach ekelhaft“

Bei der eigenen Hochzeit soll möglichst alles perfekt sein: Kleid, Torte, Location – und natürlich auch die Deko. Für letzteres hatte eine Braut eine ganz besondere Idee. Doch die kam nicht bei allen gut an.

Zu ihrer Hochzeit lassen viele Paare symbolisch weiße Tauben in die Luft fliegen. Oder sie kommen mit einer Pferde-Kutsche zur Location. Doch diese Braut wollte weder Tauben noch Pferde – sie wollte Fische. Und das als Dekoration für ihre Hochzeits-Location.

Hochzeit: Weingläser mit tierischem Inhalt

Zum Tag ihrer Trauung nahm die Frau große, farbige Weingläser, welche sie mit Wasser und einem siamesischen Kampffisch füllte. Die ungewöhnliche Deko-Idee teilte die Frau in einer Facebook-Gruppe, wie „Yahoo!Lifestyle“ berichtet.

Am Ende der Party durften alle Gäste, die wollten, den Fisch mit nach Hause nehmen. Die Braut gab nicht an, was mit den Fischen, die nicht mit nach Hause genommen wurden, geschah. Doch viele Facebook-Nutzer hatten eine schreckliche Vermutung: Sie könnten während der Veranstaltung das Klo hinuntergespült worden oder gestorben sein.

Hochzeit: Deko-Idee bringt Menschen zum ausrasten

Die Facebook-User waren entsetzt über die Deko-Idee der Braut. Viele waren der Meinung: Es gibt keinen Grund für eine Hochzeit Tiere zu quälen! „Ein paar Stunden Tierquälerei sagen wirklich wahre Liebe aus“, schrieb ein Facebook-User sarkastisch. „Wenn ich jemals zu einer Hochzeit mit Fischen als Deko gegangen wäre, wäre ich sofort gegangen. Du schiebst im Wesentlichen jemanden ein Haustier unter. Das ist einfach ekelhaft“, wird eine andere Person deutlich.

Einige Gruppenmitglieder erzählten traurige Geschichten von Hochzeiten, bei denen Fische als Requisiten verwendet wurden. „Ich kenne jemanden, der das bei seiner Hochzeit gemacht hat. Ein paar Fische wurden mit nach Hause genommen, ein paar wurden von betrunkenen Gästen verschluckt“, kommentierte einer.

Ähnliche Erfahrungen machte auch ein anderer Gast, der von „Yahoo!Lifestyle“ zitiert wird: „Das Risiko ist es nicht wert. Ich habe zu viele betrunkene Gäste gesehen, die einen anderen, betrunkenen Gast herausfordern, sie live zu trinken.“ Bleibt nur zu hoffen, dass diese Idee nicht viele Nachahmer findet.