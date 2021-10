Hochzeit: Schwester der Braut möchte nicht ihre Brautjungfer sein – aus diesem schockierenden Grund

Die Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Dafür muss alles bestens vorbereitet sein: Das Brautkleid muss gekauft, das Buffet bestellt und die passende Location ausgewählt werden. Für viele Bräute spielt auch die Brautjungfer eine wichtige Rolle.

Bei der Hochzeit gibt man seiner großen Liebe das Ja-Wort und schwört sich ewige Treue. So sollte das im Idealfall zumindest sein. Doch was ist, wenn der Bräutigam es schon vor der Trauung nicht allzu genau nimmt mit der Treue?

---------------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

--------------------

Hochzeit: Frau will keine Brautjungfer sein aus DIESEM Grund

So ist es einer Frau aus Großbritannien passiert. Acht lange Monate soll ihr Verlobter eine heimliche Affäre gehabt haben. Doch das hält sie nicht davon ab den Mann zu heiraten. Ihre Schwester ist fassungslos. Davon berichtet die „Dailymail“.

Die Frau hat die letzte Zeit damit verbracht, ihre Schwester über ihren betrügerischen Freund zu trösten. Obwohl die Braut weiß, dass ihr Verlobter sie hinterging, möchte sie ihn trotzdem heiraten.

Hochzeit: Mann betrügt seine zukünftige Frau acht lange Monate

„Sie war am Boden zerstört. Die ganze Familie und ich haben sie getröstet. Sie hat sich entschieden zu ihm zurückzukehren. Jetzt tut sie so, als sei alles normal und sie wäre glücklich. Und wir sollen es nicht ansprechen“, schreibt die Frau in einem Forum.

„Es hat mich dazu gebracht, sie anders zu betrachten. Ich dachte immer, sie sei stark und unabhängig, aber ich bin wirklich enttäuscht von der Entscheidung, die sie getroffen hat. Ich bin Brautjungfer auf ihrer Hochzeit und verachte jetzt ihren Partner für das, was er getan hat.“

------------------

Weitere News zum Thema Hochzeit:

Hochzeit: Irrer Heiratsantrag! Du wirst nicht glauben, wie dieser Mann um die Hand seiner Geliebten anhält

Hochzeit: Mann verlässt Braut einen Tag nach der Trauung – der Grund macht sprachlos

Hochzeit: Irre Idee! Paar lässt Gäste nur unter einer Bedingung vom Buffet kosten – „Es gab Panik“

----------------------

Hochzeit: Schwester ekelt sich vor dem Verhalten des Bräutigams

Sie könne sich nicht mehr vorstellen, die Ehe ihrer Schwester zu unterstützen berichtet die „Daily Mail“. Ob sie letztendlich auf der Hochzeit ihrer Schwester war oder nicht, ist übrigens nicht bekannt.

Ein weiteres Hochzeits-Thema: Eine Braut hat einem Gast aus Eifersucht etwas verboten. Doch das wird sie bitter bereuen. Die ganze Geschichte liest du hier. (cf)