Hochzeit: Mann verlässt Braut einen Tag nach der Trauung – der Grund macht sprachlos

Was für eine Aktion dieser Bräutigam abgezogen hat, ist wirklich unfassbar!

Eine Braut war ihren frisch gebackenen Ehemann schon innerhalb von 24 Stunden nach der Hochzeit wieder los – aus einem absurden Grund.

Hochzeit: Bitteres Erwachen nach der Trauung – Bräutigam verlässt Ehefrau

Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander – doch dass es sich dabei ausgerechnet um den Tag der Hochzeit und den ersten Tag als frisch gebackenes Ehepaar handelte, macht diese Geschichte aus den USA besonders tragisch.

-------------------------------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

-------------------------------------

Denn von der Traumhochzeit am Strand von Mexiko bis zur Trennung von ihrem Ehemann vergingen bei Jillian, die das Drama auf TikTok teilte, gerade einmal 24 Stunden. Der Grund dafür soll ausgerechnet die Schwiegermutter der Braut sein.

So behauptet Jillian in dem TikTok-Clip, dass die Mutter ihres Bräutigams eifersüchtig wurde, weil ihr Sohn seiner Angetrauten so viel Aufmerksamkeit schenkte. Deshalb stellte die Schwiegermutter dem Ehemann von Jillian ein Ultimatum und forderte ihn auf, sich zwischen seiner Frau und ihr zu entscheiden. Das berichtet „The Sun“.

Kurz nach dieser Hochzeit verließ der Mann seine Frau wieder. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

„Er nahm seinen Ehering ab und ließ mich buchstäblich am Tag nach der Hochzeit fallen“, schildert Jillian die Situation.

+++ Hochzeit: Mann heiratet Frau – erst dann erfährt er ihr brisantes Geheimnis +++

Hochzeit: Braut will sich nach Trennung verkriechen – doch es kommt noch schlimmer

Als die traurige Braut aus Mexiko in ihr Heimatland Kanada fliegen wollte, kam es noch schlimmer: Wegen des Coronavirus konnte Jillian nicht einreisen.

Außerdem behauptet sie in dem TikTok-Video, das mittlerweile über 13,9 Millionen Aufrufe hat, dass eine Scheidung von ihrem Ex vorerst nicht möglich sei, weil er umziehe und dem Zirkus beigetreten war – letzteres kann allerdings auch ein Scherz gewesen sein, so „The Sun“. Eine Annullierung der Eheschließung sei in Kanada nicht möglich.

-------------

Mehr Hochzeits-Themen:

------------------

Die Familie des Bräutigams wehrt sich übrigens gegen die Vorwürfe, Jillians Ex-Schwägerin bezichtigt die Braut auf Facebook und Twitter der Lüge – und erklärt, die Familie des Bräutigams sei „gesund“ und immer füreinander da. Die Beziehung ihres Bruders zu Jillian und die anschließende Hochzeit seien ein großer Fehler gewesen.

Hochzeit: Kurz vor der Trauung – Freundin der Braut erwischt Bräutigam in einer peinlichen Situation

Eine Freundin der Braut stellte kurz vor der Trauung fest: Da stimmt doch was nicht mit dem Bräutigam. HIER liest du die ganze Geschichte >>> (kv)