Hochzeit: Braut stellt krasse Regel für Feier auf – Gäste sind machtlos: „Besessen“

Dass ein Braut hier relativ genaue Vorstellungen haben kann, wie ihre Hochzeit zu laufen hat, ist kein Geheimnis. Schließlich soll es der Tag im Leben sein, an dem es nur um die Lieben zwischen einem Paar gehen soll. Doch von Victoria Garrick Browne spielte noch eine andere Person eine extrem große Rolle.

Das hat die Influencerin aus den USA in einem ihrer millionenfach gestreamten TikTok-Videos offenbart. Ihre Gäste wollten das Programm auf ihrer Hochzeit schon umschmeißen. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Braut gemacht.

Hochzeit: Braut wie besessen

Eigentlich wollte Victoria Garrick Browne ihre Fans über ihre Hochzeit mit ihrem Mann Max informieren. Doch in ihrem Video entstand der Eindruck, dass ihr Ehemann eher eine Nebenrolle bei den Feierlichkeiten hatte: „Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich Taylor Swift liebe“, leitet die Influencerin ein.

Wie „besessen“ sie von der Sängerin ist, sollten dann nicht nur der Untertitel des Videos („It’s giving obsessed but also appropriately understated“) zeigen, sondern auch ihre weiteren Ausführungen. Um ihre „Queen“ zu huldigen, heiratete die Amerikanerin am 13. August. Denn am sogenannten „Swiftie Day“ brachte die Sängerin 2012 ihre Single We Are „Never Ever Getting Back Together“ heraus. Der Song ging damals als die am schnellstverkaufte Single in der Digital-Geschichte ein.

Hochzeit: Eine Braut hatte vor ihrer Feier sehr genaue Vorstellungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Design Pics

Hochzeit: Braut stellt krasse Regel auf

Außerdem habe sie sich bei der gesamten Dekoration vom Video zum Song „Love Story“ von Taylor Swift orientiert. Es sei genau die Atmosphäre, die sie die Braut für ihre Hochzeit immer gewünscht habe. Und wie kann es auch anders sein: Der Name der US-Sängerin musste natürlich auch im Hochzeits-Gelübde fallen. Spätestens an dem Punkt mussten sich alle Beteiligten wohl gefragt haben, ob die Influencerin einen Deal mit der Künstlerin abgeschlossen hatte.

Doch das ist noch nicht alles. Denn die Braut stellte auch eine Regel auf, die nicht allen Gästen gefallen sollte: Auf der Party durften nur Songs ihrer Lieblings-Sängerin laufen! Selbst als ihre Freundinnen sie anflehten, doch endlich mal einen anderen Künstler aufzulegen, entschied sie kategorisch: „Tut mir Leid: Zurück zu Taylor Swift.“ Bleibt nur zu hoffen, dass der Bräutigam mit dieser Obsession auch in Zukunft klarkommen kann. Im Hochzeits-Video machte es immerhin den Anschein, als ob sich beide auch gegenseitig ganz gern hätten.