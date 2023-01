Hochzeit wird für Braut aus DIESEM Grund zum Albtraum – „Ich brach in Tränen aus“

Eigentlich soll die eigene Hochzeit der schönste Tag des Lebens werden – doch für diese Braut wurde sie zum absoluten Albtraum.

Stell dir vor, du heiratest und niemand kommt: Genau das ist einer Braut passiert. Sie wurde am Tag ihrer Hochzeit von ihren Freunden einfach hängen gelassen. Von dem Erlebnis berichtet sie auf der Online-Plattform „Reddit“.

Hochzeit: Hälfte der Party-Gäste kommt einfach nicht

Passt bei der Tischdeko auch alles zusammen? Wird der Hochzeitstanz sitzen? Wie wird das Buffet bei den Gästen ankommen? Das sind normalerweise Sorgen, die sich jede Braut vor ihrer Hochzeit macht. Doch eine „Reddit“-Userin hatte ein ganz anderes Problem: Es wollte einfach fast niemand zu ihrer Hochzeit kommen!

Eigentlich waren 70 Personen plus ihre Partner eingeladen, wie der „Mirror“ schreibt. Eigentlich hatten auch so gut wie alle zugesagt. Doch dann der Schreck am Tag der Hochzeit: Von den zugesagten Gästen kam nicht einmal die Hälfte! „Ich brach in Tränen aus“, schildert die Braut.

Hochzeit: Braut bricht zusammen

„Ich bin immer noch so gedemütigt und verärgert. Ich habe mich so sehr bemüht, nicht zu weinen, nachdem ich so viel Stress damit hatte, alles perfekt zu machen. Am Ende bin ich zusammengebrochen, kurz bevor ich zum Altar gehen musste.“ Doch letztendlich habe die Braut Spaß gehabt mit den Leuten, die da waren, wie sie weiter schrieb.

„Die anderen haben nicht einmal angerufen, um zu erklären, warum sie einfach nicht erschienen sind. Ich glaube, ich wäre weniger verärgert gewesen, wenn ich es von vornerein gewusst hätte – zumindest wäre ich dann vorbereitet gewesen“, wird sie vom „Mirror“ zitiert.

Hochzeit: Verständnis für die Braut

Und viele der „Reddit“-User können den Frust der Braut absolut nachvollziehen. „Ich wäre auch verärgert! Wie unhöflich und rücksichtslos von ihnen. Nenn mich hart, aber ich würde ihnen definitiv die Freundschaft kündigen“, schreibt beispielsweise ein User. Eine andere Person findet: „Es tut mir so leid, ich kann mir nicht vorstellen, wie verletzend das sein muss.“