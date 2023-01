Hochzeit: Braut wird am Altar verlassen – statt die Feier zu canceln, trifft sie eine irre Entscheidung

Es ist der Albtraum einer jeden Braut, bei ihrer Hochzeit alleine vor dem Altar zu stehen. Über Monate und in diesem Fall sogar Jahre planen Braut und Bräutigam den großen Tag. Wieso taucht dann der Mann nicht auf?

Jeder wäre danach am Boden zerstört – doch nicht diese Braut. Sie ließ sich von der Abwesenheit ihres Angetrauten auf ihrer Hochzeit nicht davon abhalten, eine gute Zeit zu haben.

Hochzeit: Bräutigam lässt Braut stehen

Bei einer kürzlich gesendeten Ausgabe der „The Kelly Clarkson Show“ war eine Braut aus Wales, Großbritannien als Gast zugeschaltet. Ein Video, dass sie in den Sozialen Medien geteilt hatte, lief in der Sendung. Es zeigte sie, wie sie nur wenige Stunden, nachdem ihr Bräutigam nicht zur Hochzeit aufgetaucht war, mit ihren Freunden lachte, tanzte, trank und die Hochzeitstorte anschnitt.

Kelly Clarkson fasste das Gesehene zusammen. „Wir beobachten hier, wie aus Zitronen buchstäblich Limonade gemacht wird – mit Tequila.“ In einem Live-Gespräch mit der Sitzengelassenen fragte sie die Frau, wie sie die Ablehnung durch ihren Verlobten so gut wegstecken konnte.

„Es ging mehr darum, was aus dem Tag werden sollte“, erklärte die Braut. Sie habe an diesem Tag gelernt, sich selbst zu lieben. Und dann erzählte sie die ganze Geschichte von vorne.

„Es war hart“

Für zwei Jahre hatte das Paar den großen Tag geplant. Die Braut war mit ihren Mädels in einem Airbnb am Tag davor. Sie wachte am Morgen ihrer Hochzeit auf, machte sich fertig und legte gerade Make-up auf, als der Vater ihres Bräutigams anrief. Sein Sohn werde nicht kommen, erzählte dieser.

„Ich sprach mit meiner Schwester und sie hat mich sozusagen abgepudert und ich entschied, dass ich trotzdem den Tag genießen wollte, weil ich mir dafür die Finger wund gearbeitet hatte.“ Gesagt – getan. Statt in Selbstmitleid zu versinken, freute sie sich, den Tag mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen – und natürlich auch auf das gute Essen.

Der Anfang verlief etwas holprig. „Es war hart – für alle“, gab die Braut zu. Ihre Schwester und ihre beste Freundin sagten den Gästen Bescheid, was passiert war und nun passieren würde. „Wir drückten uns alle, weinten ein bisschen. Und dann sagte ich: ‚Lasst es uns tun‘“. Die Braut lief mit ihren Brautjungfern und Trauzeugen zu „Good as hell“ von Lizzo ein.

Hochzeit: „Ein Tag purer Freude“

„Es war super und hat den Tag total umgedreht“, freute sie sich. Statt Liebessongs ließ die Braut Lieder über unabhängige Frauen spielen, unter anderem auch Kelly Clarksons „What doesn’t kill you makes you stronger”. „Dein Song war der Inbegriff des Tages“, bedankte sie sich bei der Sängerin und Moderatorin.

„Ich habe mit meinem Vater, meinen Bruder und meiner Mutter getanzt und sogar die Spitze von der Hochzeitstorte heruntergestoßen.“ Am Ende war die Braut überglücklich, dass sie sich entschieden hatte, das Beste aus der Zeit zu machen. „Es war ein Tag, an den ich mich immer erinnern werde. Ein Tag purer Freude, wenn auch auf eine merkwürdige Weise.“

Die Moderatorin war sehr erstaunt und beeindruckt von der „unverwüstlichen“ Braut. „Er hat dich gar nicht verdient“, sprach sie ihr Mut zu. Das ganze Interview kannst du dir auch hier auf YouTube ansehen.