Lotto-Gewinner geht schlafen – am nächsten Morgen trifft ihn der Schlag!

Dieser Lotto-Gewinner kann definitiv von Höhen und Tiefen in seinem Leben erzählen. Normalerweise treten die Gefühlsschwankungen mit einer etwas größeren Verzögerung auf, aber in seinem Fall war es gerade einmal ein Tag.

Ein Tag, an dem er sein Glück kaum fassen konnte, nur um wenig später komplett vom Schlag getroffen zu werden.

Lotto-Gewinner im Glauben, dass er alles gewonnen hat

Wie die „Sun“ berichtet, war sich ein 57-jähriger Mann aus Australien im März 2020 absolut sicher, der er den Jackpot gewonnen hatte. Der Australier war so kurz davor, den riesigen Jackpot von 40 Millionen Pfund mit einem weiteren Gewinner zu teilen. Alles, was „Brodie“ dafür brauchte, war eine einzige Zahl, die für ihn noch richtig fallen müsste.

Der 57-Jährige hatte bereits sechs der sieben Powerball-Zahlen getroffen und brauchte bei seinem letzten Slot nur die Zahl 11. Gespannt wartete er das Ergebnis der letzten Zahl ab, die sein Leben verändern könnte. Als sie dann endlich zu sehen war, war Brodie im Glauben, dass er die richtige Zahl gezogen hatte, obwohl er die 12 gezogen hatte.

Lotto-Gewinner erlebt sein blaues Wunder

Tragischerweise bemerkte er es in seinem Freudentaumel zunächst nicht und ging mit dem Gedanken ins Bett, dass er jetzt ein Lotto-Gewinner ist. Am nächsten Morgen kam dann die Ernüchterung. Er bemerkte, dass er die falsche Zahl gezogen hatte.

„Ich verliere immer noch den Schlaf deswegen. Ich denke bis heute oft daran, wie nah ich dran war und wie herzzerreißend es war“, erzählt der 57-Jährige. Der Australier wurde damit wohl der unglücklichste Lotto-Gewinner der Welt. Denn am Ende strich er anstatt den geteilten 40 Millionen nur etwa 8.000 Pfund ein.

„Es hätte mir und meinen beiden Kinder zu einem sehr komfortablen Leben verholfen“, ärgert sich der Australier. Der zweifache Vater, der in in Australien an der Sunshine Coast wohnt und seit 30 Jahren bei der Handelsmarine arbeitet, hat seinen „Gewinn“ trotzdem noch gut genutzt.

Er half seinem Sohn beim Kauf seines ersten Autos, und auch seiner Tochter gab er etwas ab. Aber vermutlich träumt der Australier bis heute von seinem großen Lotto-Jackpot, den er fast gewonnen hätte.