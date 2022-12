Hochzeit: Braut besucht Ex-Freund vor Trauung – dann kommt alles anders

Eine Braut aus Ghana hat am Tag ihrer Hochzeit einen schweren Fehler begangen. Sie hat sich wenige Minuten vor der Trauung mit ihrem Ex-Freund getroffen.

Diese Fehler sollte schwere Folgen haben, denn die Hochzeit fand nicht mehr statt. Die Braut wurde vor dem Altar abserviert. Das Video der bitteren Szenen geht um die Welt.

Hochzeit: Braut trifft sich mit Ex-Freund, dann nimmt das Drama seinen Lauf

Es sollte für das ghanaische Paar der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch es entwickelte sich zu einem Alptraum. Die Braut wurde am Altar von ihrem Geliebten stehen gelassen – und dafür hatte er offenbar allen Grund.

Laut einem Bericht des britischen Online-Portals „Dailystar“ traf sich die Braut nur wenige Minuten vor der Trauung noch einmal mit ihrem Ex-Freund. Das sollte allerdings nicht unbemerkt bleiben. Ein Freund habe dem Bräutigam demnach erzählt, dass sich seine Auserwählte mit ihrem Ex-Geliebten getroffen habe. Dann nahm das Drama seinen Lauf.

Für den Mann aus Ghana, der eigentlich heiraten wollte, war der Vertrauensbruch offenbar zu groß. Statt seiner Verlobten das Ja-Wort zu geben, ließ er sie am Altar stehen. In einem Video, dass in den sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, wie die Braut und ihre Familie den Auserwählten anflehen. Dieser lässt sich aber nicht mehr überreden.

Hochzeit: Bräutigam bläst Trauung ab

Der Mann ist fest entschlossen, sie nicht mehr zu heiraten, die Braut ist am Boden zerstört. Der eigentlich schönste Tag in ihrem Leben wurde für dieses Brautpaar zu einem Alptraum. Ob es in dieser dramatischen Liebesgeschichte doch noch eine Wendung gegeben hat, ist nicht bekannt.

Sich kurz vor der Hochzeit noch einmal mit seinem Ex-Freund zu treffen, ist wohl keine gute Idee. Vor einer Trauung sollten alle Ex-Geschichten abgeschlossen sein.