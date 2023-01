Hochzeit: Braut hat großen Wunsch für Feier – er könnte ihre Trauzeugin in Lebensgefahr bringen

Jeder möchte, dass die eigene Hochzeit etwas ganz Besonderes ist. Und da soll schließlich alles stimmen: Vom Hochzeitskleid über die Location, die Gäste und natürlich auch das Essen.

Genau dabei wollte eine Braut bei ihrer Hochzeit ungern Kompromisse eingehen. Und dass, obwohl ihre Trauzeugin darunter sehr zu leiden hätte.

Hochzeit: Braut will unbedingt DIESES Essen servieren

„Ich habe ein großes Dilemma“, schrieb die Braut in einer privaten Facebook-Gruppe. Sie brauch dringend Rat. „Meine Familie und ich, wir sind große Meeresfrüchte-Fans“, erzählte sie. Allerdings träfe das nicht auf ihre Trauzeugin zu – im Gegenteil.

Denn die sei allergisch dagegen. „Sie ist so allergisch, dass sie nicht in der Nähe von Meeresfrüchten sein kann, ohne gleich Nesselsucht zu bekommen.“ Die Braut sei deswegen sehr deprimiert, weil sie ihr Lieblingsessen gerne auf der Feier serviert hätte. „Ich will nicht unsensibel sein, aber ich werde schon von meiner Familie zurückgewiesen, weil sie es unfair finden, keine Meeresfrüchte zu bekommen, nur wegen ihr.“

Braut heftig kritisiert

Die Braut brauche nun Hilfe, wie sie das Problem angehen solle. Mit ihrer Trauzeugin hätte sie noch nicht darüber gesprochen. „Sie scheint davon auszugehen, dass ich keine Meeresfrüchte auf meiner Hochzeit haben will. „Wie gehe ich an dieses Thema heran, damit alle zufrieden sind?“, wollte sie wissen. Ihr sei schon bewusst, dass die Gesundheit ihrer Freundin Vorrang hätte. „Aber ich kann nur einmal heiraten und habe das Gefühl, dass ich etwas verpasse.“

Der Post wurde später auch auf „Reddit“ geteilt. In den Kommentaren regten sich die Nutzer tierisch über den Egoismus der Braut auf. „Ich persönlich kann mir eine solche Selbstbesessenheit nicht vorstellen“, kommentierte einer. „Ganz zu schweigen von der Berührungskontamination durch die Gäste“, gab ein weiterer zu bedenken.

Mehr Themen:

Ein „Reddit“-Nutzer merkte an, dass sich eh niemand an das Essen erinnern würde. 30 Jahre nach seiner eigenen Hochzeit könne er sich selbst nur noch an die anwesenden Freunde erinnern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nach der Hochzeit auch nur einen Gedanken an das Menü verschwendet. Außer vielleicht Idioten, denen es egal ist, nur weil sie ihren Willen nicht bekommen haben.“