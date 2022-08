Hochzeit: Braut von Brautjungfer enttäuscht – Rausschmiss kurz vor der Trauung

Eine Trauzeugin ist für die Braut vor ihrer in der Zeit direkt vor der Hochzeit unverzichtbar. Nicht selten übernimmt den Job eine gute Freundin oder die Schwester und hilft der werdenden Ehefrau bei der Planung und organisiert meist auch den Junggesellinnenabschied. Brautjungfern hingegen haben oft nicht so eine wichtige Aufgabe.

Dennoch hat der Braut in diesem Fall wohl nicht gefallen, wen sie für ihre Hochzeit als Brautjungfer engagiert hat. Denn plötzlich wollte sie sie loswerden.

Hochzeit: Drama vorm großen Tag

Bei dieser Hochzeit hatte die Braut ihre zukünftige Schwägerin zur Brautjungfer ernannt. Doch offenbar hatte sie es sich ganz anders vorgestellt, die Schwester ihres Bruders in dieser Position zu wissen. „Ich habe mit dem Gedanken gespielt, meine Schwägerin zu bitten, nicht mehr Brautjungfer zu sein“, schrieb sie auf Facebook und bat auch auf Reddit um die Hilfe der anderen Nutzer bei dieser Entscheidung.

„Ich möchte so kurz vor meiner Hochzeit nicht gemein sein, aber ich habe keine Unterstützung von ihr in Sachen Hochzeit gespürt“, beschwerte sie sich. Genauer gesagt habe sie keine „eine einzige Nachricht“ von ihr erhalten.

Im Kontrast sei der Cousin ihres Verlobten, den sie nur einmal gesehen habe, viel hilfsbereiter gewesen und habe sie immer wieder gefragt, ob sie Hilfe brauche. Auch ihre Schwestern, die ihre Trauzeuginnen seien, hätten sie „immer unterstützt“ – ebenso die anderen Brautjungfern.

Hochzeit: Braut fühlt sich von Brautjungfer vernachlässigt – „Wusste, was sie erwartet“

Die Braut war enttäuscht von der Brautjungfer. „Alle wussten, worauf sie sich eingelassen haben, also weiß ich nicht, warum sie Ja gesagt hat, wenn sie wusste, was sie erwartet.“ Außerdem sollte die Schwester ihres Bräutigams „mehr Freude an der Feier zeigen“, war ihre Meinung. Diese Argumente sorgten im Netz für ordentlich Furore.

Einige Reddit-Nutzer meinten, die Braut wolle nur Aufmerksamkeit und es ginge ihr gar nicht um die fehlende Unterstützung. „Sie verwechselt, was Unterstützung bedeutet, mit ihrer Fantasie, die wichtigste Person im Leben aller zu sein.“ Ein anderer Nutzer ergänzte: „Ich habe dieses ganze ‚sie wussten, worauf sie sich eingelassen haben‘ satt, als ob es irgendwie ein Privileg wäre, auf eigene Kosten jemandes persönliche Assistentin zu sein.“

Zumal hätte die Braut schon genug andere Helfer, wie zum Beispiel ihre Schwestern und die weiteren Brautjungfern. „Wenn sie andere Brautjungfern hat, die sich dafür interessieren, braucht sie dann wirklich noch eine weitere Meinung?“, fragte ein Nutzer. (mbo)