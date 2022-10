Hochzeit: Bräutigam verbietet Vater der Braut ausgerechnet DAS – „Egoistisch“

Einer Braut einen Wunsch auszuschlagen und das am Tag ihrer Hochzeit, ist schon ein starkes Stück. Noch schlimmer ist es allerdings, wenn das Nein direkt vom Bräutigam kommt.

Der wollte sowohl den langersehnten Traum seiner werdenden Frau als auch seines Schwiegervaters zerstören. Als seine Verlobte ihn deswegen zur Rede stellte, flogen die Fetzen – schon vor der Hochzeit!

Hochzeit: Bräutigam kommt mit Schwiegervater nicht klar – und will ihm DAS verbieten

Sie, 23, und er, 26, waren bereits zwei Jahre zusammen, als sie sich verlobten. Sie hatte nicht viel Familie, nur ihren Vater und ihre zwei älteren Schwestern, wie sie in einem Reddit-Forum erzählte. Ihr alleinerziehender Vater habe für die drei Geschwister stets alles gegeben und in den vergangenen sechs Jahren mehr als 14 Jobs gehabt, um für sie alle sorgen zu können. „Ich liebe meinen Vater und wir haben die beste Beziehung, die man sich wünschen kann.“ So weit, so gut.

Doch: „Mein Verlobter kommt jedoch nicht mit ihm aus“, bedauerte die Braut. Sie seien oft unterschiedlicher Meinung. Dafür gäbe es etliche Beispiele. „Zum Beispiel hat mein Verlobter meinem Vater einmal vorgeschlagen, seinen Lastwagen zu verkaufen, weil er schon seit Jahren dort steht. Mein Vater war beleidigt, weil es der Wagen meines Großvaters ist und er kein Geld hat, um ihn reparieren zu lassen.“

Vor der Hochzeit will der Bräutigam seiner Verlobten und ihrem Vater einen Traum vermiesen. Das will die aber nicht hinnehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Und als ihr Vater bei einer Party über die Zeit nach dem Tod seiner Frau sprach, warf ihr Verlobter ihm vor, Sympathie erhaschen zu wollen. „Aber mein Vater sagte, dass er immer beiläufig darüber spricht.“

Hochzeit: Bräutigam verlangt Unfassbares von seiner Braut – die flippt aus

Zuletzt ging es dann auch um die geplante Hochzeit. Ihr Vater wollte dem Verlobten kein Geld dafür geben. Er habe sich darüber beschwert. Aber die Braut stellte klar, dass ihr Vater in keiner Weise zum Bezahlen verpflichtet sei – zumal er dafür kein Geld habe. Doch das war nicht der letzte Streit, den sie wegen ihres Vaters mit ihrem Liebsten haben sollten.

„Gestern sagte mir mein Verlobter, ich solle mir ‚jemand anderen‘ suchen, der mich zum Altar führt“, schrieb die Braut weiter. „Er sagte, mein Vater habe sich geweigert, bei der Hochzeit zu helfen, und er solle dankbar sein, dass er noch eingeladen sei.“ Da wurde die Braut richtig wütend. Dass er kein Geld habe, um sich zu beteiligen, sei das eine. „Und zweitens möchte ich wie jede Braut, dass mein Vater mich an meinem Hochzeitstag zum Altar führt.“

Hochzeit: Heftiger Zoff vorm großen Tag – „Ach du Scheiße“

Daraufhin habe ihr Verlobter einen regelrechten Wutanfall bekommen und gemeint, sie würde versuchen, ihm den großen Tag madig zu machen. „Aber ich habe ihn als egoistisch bezeichnet, weil er mir den Moment, von dem ich immer geträumt habe (…), wegen seiner Meinungsverschiedenheiten mit meinem Vater wegnehmen wollte.“

Der Bräutigam fand es wiederum egoistisch, wie sich seine Braut verhielt und sei einfach aus dem Zimmer gestürmt. Reddit-Nutzer brachte seine Reaktion auf die Palme. „Dein Verlobter versucht, dich zu kontrollieren“, kommentierte einer und meinte, dass ihr Verlobter den Vater als „Bedrohung für seine Kontrolle“ über sie sehe. „Ihn zu beschämen, weil er trauert, war der Knaller für mich. Ach du Scheiße“, schrieb ein anderer.

Die meisten rieten ihr gleich dazu, ihren Verlobten abzuservieren und zu ihrem Vater zu stehen. „Wow, noch nicht verheiratet und schon versucht er, sie von ihrer Familie zu isolieren. Alle seine Probleme mit dem Vater sind einfach lächerlich!“, fand ein anderer Reddit-Nutzer. „Ich bezweifle, dass dein Vater die einzige Person ist, die das egozentrische Arschloch in ihm zum Vorschein bringt.“