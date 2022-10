Hochzeit: Gast will Kuchenstück von der Feier schmuggeln – Braut fordert Entschädigung

Die Hochzeit – der wohl schönste Moment im Leben. Viele lassen sich an diesem besonderen Tag nicht lumpen und geben ein ordentliches Budget für die perfekte Party aus.

Doch nicht alle Brautpaare haben so viel Geld, um sich eine pompöse Hochzeit leisten zu können – einige müssen sogar auf jeden Cent schauen.

Hochzeitsgast wird wegen Kuchen nachträglich zur Kasse gebeten

So wie dieses Brautpaar, die ihrem Gast ein zusätzliches Stück Kuchen in Rechnung stellten. Wie „The Sun“ berichtet, soll der Gast 3,66 Pfund (circa 4 Euro) für den Extra-Genuss zahlen!

Der Hochzeitsgast wandte sich mit dem Vorfall an die Online-Community „Reddit“. Er berichtete, dass er Gast auf einer Hochzeit war. Dort gab es auch – wie üblich – eine üppige Hochzeitstorte.

Hochzeit: Ein Mann genehmigte sich ein zusätzliches Stück der Torte. Das gefiel dem Brautpaar gar nicht (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Panthermedia

Brautpaar schaut sich eigene Hochzeit nochmal auf Video an und ertappt Gast

Jeder Gast wurde gebeten, die Kosten für den Kuchen im Vorfeld zu tragen. Dieser Aufforderung kam der Mann auch nach. Allerdings zahlte er nur für ein Stück. Gegessen hatte er zwei.

Und das schmeckte dem Brautpaar so gar nicht. Sie schauten sich ihre Hochzeit wenige Tage später nochmal auf Video an – und ertappten den hungrigen Partygast, wie er sich zwei Kuchenstücke genehmigte.

Hochzeit: „Reddit“-User sind über den Vorfall schockiert

Per Chat wurde er dann laut „The Sun“ gebeten das Geld „so schnell wie möglich“ zu zahlen. „Ich habe für das erste Stück bezahlt, nachdem es an dem Tag angekündigt wurde, dass wir helfen müssen, den Kuchen zu bezahlen. Hat anscheinend nicht für ein zweites Stück gezählt.“

Zahlreiche „Reddit“-User sind über den Vorfall schockiert. „Du musstest für ein Stück Kuchen bezahlen? Ist das eine kulturelle Sache? Musstest du auch für andere Dinge wie Stühle und einen Teller bezahlen?“, fragt eine Person ungläubig.

Ob sich der Hochzeitgast bei der nächsten Trauung nochmal wagt, zwei Tortenstücke zu verputzen?