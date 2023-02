Hochzeit: Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau – es ist ausgerechnet seine Mutter

Es ist der Tag der Hochzeit. Die Braut hat sich schick gemacht für ihren großen Moment. Gäste, Deko – alles wartet auf das Ja-Wort des künftigen Ehepaares. Fehlt nur noch der Bräutigam.

Wieso ist der nicht kurz vor der Hochzeit bei seiner Verlobten? Was könnte wichtiger sein als die eigene Trauung? Das dachte sich wohl auch die Braut und ging auf die Suche nach ihrem Schatz. Doch als sie die Wahrheit herausfand, zerbrach ihr erhofftes Eheglück in einen gigantischen Scherbenhaufen.

Hochzeit: Braut ertappt Bräutigam mit dessen eigener Mutter

Denn der Bräutigam hielt sich auf der Toilette auf – und das nicht alleine. Und nein, es ging hier keinesfalls um einen Seitensprung mit einer Affäre. Die Frau bei ihm auf der Toilette war seine eigene Mutter – und die hatte ihre Brust entblößt und ließ ihren Sohn daran nuckeln. Kein Scherz! Sie stillte ihren erwachsenen Sohn an dessen Hochzeitstag!

Die Braut, die das alles mit ansehen musste, war entsetzt – und faste sofort einen drastischen Entschluss: Die Hochzeit war hiermit abgeblasen!

Mutter stillt erwachsenen Bräutigam

Hochzeitsplanerin Georgie Mitchell erzählte die unfassbare Geschichte im Podcast „The unfiltered Bride.“ Eine Stylistin habe den Vorfall mit eigenen Augen miterlebt. Auch Mitchell ist noch immer geschockt: „Ich würde ihn definitiv nicht küssen, wenn der Pfarrer uns dazu auffordert.“

Vor allem ein Aspekt geht der Britin nicht aus dem Kopf. Denn bei der Aktion am Hochzeitstag kann es sich keinesfalls um etwas Einmaliges gehandelt haben. Damit die Mutter nämlich überhaupt noch Milch produzieren könne, wenn ihr Sohn bereits erwachsen ist, hätte sie ihn ja regelmäßig über einen längeren Zeitraum stillen müssen. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass er auch während der gesamten bisherigen Beziehung zu seiner (nun Ex-)Verlobten immer wieder an der Brust seiner Mutter hing.

Ein absolutes No-Go, wenn es nach Hochzeitsplanerin Mitchell geht. Und auch ihre Hörer sind entsetzt. „Das ist ein Trauma, von dem ich mich nie erholen würde“, ist unter den Reaktionen auf Instagram zu lesen.