Für viele Brautpaare wäre die eigene Hochzeit ohne Familie und Freunde nicht vorstellbar – so unterstützen diese Braut und Bräutigam im Vorfeld der Hochzeit und stehen auch an dem großen Tag fest an ihrer Seite.

Einige Vertraute, wie zum Beispiel die Trauzeugen, halten am Tag der Hochzeit auch intime, witzige oder emotionale Reden um Braut und Bräutigam eine Freude zu machen. Die Rede eines Trauzeugen sorgte aber für das genaue Gegenteil – was er auspackte, dürfte für die erste Krise in der noch taufrischen Ehe gesorgt haben.

Hochzeit: Betrunkener Trauzeuge plaudert Geheimnisse aus

Trauzeugen kennen Braut oder Bräutigam meist am besten, sind oft langjährige Kindheitsfreunde oder sogar direkte Verwandte wie Geschwister. Damit sind sie eigentlich perfekte geeignet, um am Tag der Hochzeit eine Rede über das bisherige Leben der Verliebten zu halten – der Bruder eines Bräutigams, der auch gleichzeitig sein Trauzeuge war, schoss dabei aber über das Ziel hinaus und versetzte die Hochzeitsgesellschaft in einen Schock.

Laut der britischen „Sun“ berichtet ein Fotograf, der bei dem Desaster live dabei war, dass bis zu dem Zeitpunkt der Rede „alles perfekt“ und „Braut und Bräutigam super glücklich und verliebt“ waren. Doch dann setzte der Bruder des Bräutigams, der offensichtlich sehr betrunken war, zu seiner Rede an. „Er erzähle Geschichten darüber, wie sie früher Mädchen in die Wohnung brachten und von der ‚guten alten Zeit‘. Dann erzählte er eine Geschichte von zwei Mädchen, die sie in ihr Haus brachten.“

Der Hochzeitsfotograf fand die Rede des Trauzeugens zunächst nur insofern peinlich, dass andere Frauen und Single-Eskapaden thematisiert wurden, aber: „Mir wurde bald klar, dass etwas nicht stimmte, als die Braut aussah, als würde sie ihren Bräutigam und ihren Bruder töten und sich ihre Augen mit Tränen füllten.“

Hochzeit: „Schlechtester Bräutigam und schlechtester Trauzeuge“

Der Bräutigam versuchte, die Rede seines Bruder zu stoppen, aber der ließ sich nicht aufhalten, bis er schließlich von anderen Familienmitgliedern aus dem Raum gezerrt wurde.

Gleichzeitig stürmten Braut und Bräutigam ebenfalls aus dem Raum, stritten in einem Flur. „Ich hörte, wie die Braut den Bräutigam fragte, ob die Geschichten wahr sind“, so der Hochzeitsfotograf. Denn das Paar war zehn Jahre zusammen, hatte in der Zeit gemeinsam in einer Wohnung und später in einem Haus gelebt – der Bräutigam hatte zuvor niemals alleine irgendwo gewohnt und seine frisch Angetraute somit mehrmals betrogen.

In den sozialen Medien sorgte der Schocker auf der Hochzeit für ein hartes Urteil. Während einige den Trauzeugen für einen eifersüchtigen Bruder halten, der das Glück des Paares absichtlich zerstören wollte, bringt es jemand auf den Punkt: „Der schlechteste Bräutigam und der schlechteste Trauzeuge.“