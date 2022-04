Hochzeit: Bräutigam will Braut Streich spielen – das endet blutig

Wenn deine eigene Hochzeit zum größten Albtraum deines Lebens wird, dann haben oft Gäste, die Familie oder andere Widrigkeiten damit zu tun.

Einer Braut ist ihre Hochzeit aber fast vom eigenen Ehemann versaut worden – und das kurz nach dem Ja-Wort!

Braut von eigenem Mann auf Hochzeit gedemütigt

Der Mann wollte auf seiner eigenen Hochzeit anscheinend besonders lustig sein – auf Kosten seiner Frau.

Beim Anschneiden der Hochzeitstorte wollte ein Bräutigam besonders lustig sein. (Symbolbild) Foto: dpa

Denn als das Paar aus den USA die Hochzeitstorte traditionell gemeinsam anschneiden wollte, entschied sich der Bräutigam für einen etwas anderen Brauch.

Hochzeit: Bräutigam schmiert seiner Frau Torte ins Gesicht

Nachdem das erste Stück der Torte abgeschnitten war, konnte er nicht anders und schmierte ihr den Kuchen mitten ins Gesicht.

Doch damit nicht genug: Als die Braut gerade versuchte, die Tortenreste aus ihrem Gesicht zu wischen, nahm ihr Ehemann den oberen Teil der Torte und schmiss ihn seiner Frau komplett ins Gesicht. Daraufhin stürzte die Braut zu Boden.

Ein Scherz, der ganz und gar nicht lustig ist, aber gerade in den USA Tradition hat, wie das Portal „The Sun“ berichtet. Doch dann kam es noch schlimmern.

Hochzeit: Braut blutet nach Torten-Attacke

Als die Braut aufstand, sagten Gäste ihr, dass sie irgendwo blute, denn das Blut würde auf ihr Kleid tropfen. Anscheinend hatte der Bräutigam das Kuchenmesser bei seinem miesen Scherz noch in der Hand und verletzte seine Frau so am Arm.

Die User von TikTok, wo ein Video des Vorfalls gepostet wurde, zeigen sich entsetzt. Sie haben kein Verständnis für den Bräutigam und raten der Frau, ihren Mann sofort auf die Straße zu setzen.

Wer tut seiner eigenen Frau so etwas schon auf der Hochzeit an? Eben. (fb)