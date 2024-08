Highfield-Festival in Leipzig endet in Feuer-Drama! Voll besetztes Riesenrad in Flammen

Schreckliches Drama auf einem Festival in Sachsen! Auf dem Highfield-Festival in Leipzig sind zwei Gondeln des Riesenrads in Brand geraten. Das Riesenrad soll voll besetzt gewesen sein. Es gibt mehrere Verletzte, darunter mindestens zwei Menschen mit schweren Verletzungen. Berichte über Tote gibt es glücklicherweise nicht.

Wieso das Riesenrad Feuer gefangen hat, ist noch unklar.

Highfield-Festival in Leipzig: Brand im Riesenrad

Das Feuer war am Samstagabend (17. August) gegen 21 Uhr während des Auftritts des deutschen Rappers „Ski Aggu“ ausgebrochen. Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie zwei der Gondeln Feuer fangen und lichterloh brennen, während sich das Riesenrad weiter dreht. „Ach du Schei**“, hört man eine entsetzte Besucherin des Festivals sagen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach und nach seien dann die Menschen vom Riesenrad geholt worden. Die beiden betroffenen Gondeln seien komplett ausgebrannt, berichtet ein dpa-Reporter. Der deutsche Künstler zeigte sich nach dem Vorfall bestürzt. In einer Story auf Instagram verkündete er sein Entsetzen und Schock über den Brand. „Mir wurde nur aufs Ohr gesagt, dass ich unter keinen Umständen die Show abbrechen, sondern zunächst mit euch im Dialog bleiben soll, damit keine Massenpani entsteht“, beschrieb er die Situation. Zudem bedankte er sich für die Arbeit der Rettungsdienste und wünschte den Betroffenen alles Gute.

Festival wurde nicht abgebrochen

Das Festival am Störmthaler See, ein großes Rock- und Popfestival, wurde zunächst unterbrochen. Etwa eine Stunde nach Ausbruch des Brandes, gegen 22.00 Uhr, wurde auf der Bühne des Festivals eine Durchsage an die Besucher gemacht, dass es den Betroffenen gut gehe. In der Durchsage hieß es auch, dass das Festival um 22.30 Uhr mit dem Auftritt von Cro fortgesetzt werden sollte.

Das könnte dich auch interessieren:

Warum die Gondeln des Riesenrads Feuer gefangen haben, ist noch unklar. Der Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes sagte der Nachrichtenagentur dpa, es gebe mehrere Verletzte, darunter auch zwei Schwerverletzte. (mit dpa)