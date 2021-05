Verlangt Hermes für DIESEN Service zu viel Geld? Jetzt hat ein Gericht entschieden

Einige Hermes-Kunden haben vielleicht Erfahrung damit gemacht: Nach einem Telefonat mit dem Logistikanbieter wirft man einen Blick auf die Telefonrechnung und ist plötzlich von der hohen Summe überrascht.

Nun ist die Verbraucherzentrale des Bundesverbandes gegen Hermes vor Gericht gezogen: Die Preise, die Hermes für eine seiner Hotlines verlangte, waren zu hoch.

Hermes vor Gericht wegen 01806-Nummer

Ein Anruf beim Kundenservice soll in der Regel nicht teurer als 20 Cent aus dem Festnetz und 60 Cent aus dem mobilen Handynetz sein – pro Anruf und nicht pro Minute wohlgemerkt.

Anders sieht das bei Hotlines aus, die Fragen zu Vertragstarifen beantworten. Diese sollen eigentlich kostengünstiger für Anrufer sein. Wer jedoch Fragen zu seinem Versandvertrag bei Hermes hatte, war gezwungen die teure 01806-Nummer zu nutzen, die 20 Cent pro Anruf veranschlagte. Die Verbraucherzentrale des Bundesverbandes hatte dagegen geklagt.

Hermes: „Verstoß gegen das Verbraucherrecht“

Bei der überteuerten Hotline handele es sich um einen „Verstoß gegen das Verbraucherrecht“, argumentierte der Verband.

Hermes hat Ärger wegen einer zu teuren Hotline. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Das Landgericht Hamburg kam zu folgendem Entschluss: Die Kosten eines Anrufs zu Vertragsfragen dürfen Kosten für einen normalen Anruf nicht übersteigen.

Als Referenzwert wurde der „in Deutschland am meisten verbreitete Standardtarif der Deutschen Telekom“ herangezogen. Das Unternehmen veranschlagt dabei für eine Gesprächsdauer von 1,5 Minuten 6,2 Cent. Die 20 Cent der Hermes-Hotline lagen also deutlich über den Kosten für einen normalen Anruf.

„Die anfallenden Kosten stellen nach Auffassung des Gerichts eine zusätzliche Hürde für Verbraucher dar, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, zumal auch mehrfache Anrufe erforderlich sein könnten“, hieße es vom Landesgericht Hamburg in dem Urteil laut Verbraucherzentrale. In Zukunft sollen die Anrufe bei Hermes also für Kunden günstiger werden - zumindest wenn es um Fragen zum Versandvertrag geht. (ali)