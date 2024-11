Hermes: Kurz vorm ersten Advent geht die Nachricht um – Kunden schauen genau hin

Weihnachten steht vor der Tür! Was für die meisten von uns Besinnlichkeit bedeutet, heißt für die Paketboten purer Stress. Jetzt werden online fleißig Geschenke für die Liebsten geshoppt. Doch damit nicht genug: Auch der Black Friday verspricht jede Menge Arbeit für die Boten. Und pünktlich zu dieser Zeit hat Hermes jetzt eine Ankündigung gemacht. Kunden werden sich freuen.

Hermes rüstet zu Black Friday und Weihnachten auf! Das gab das Unternehmen selbst bekannt. „An Spitzentagen werden über 2,9 Millionen Sendungen in der Abwicklung erwartet. Durch die Erhöhung der Sortier- und Transportkapazitäten sowie personelle Verstärkungen sorgt Hermes Germany dafür, dass alle Päckchen und Pakete pünktlich und zuverlässig bis Heiligabend ankommen“, garantiert der Paketversand seinen Kunden.

+++Hermes: Weitere Liefer-Möglichkeit bei Paketen – doch Kunden müssen wichtige Bedingung erfüllen+++

Hermes geht von bis zu 15 Prozent mehr Sendungen aus

„Wir stehen in den Startlöchern für das Weihnachtsgeschäft, das erfahrungsgemäß mit der sogenannten Black Week Ende November in Schwung kommt. Das Marktumfeld bleibt in diesem Jahr äußerst herausfordernd. Dennoch sind wir vorsichtig optimistisch, dass sich die Konsumlaune in den letzten Wochen des Jahres etwas erholen wird. Insgesamt rechnen wir im Zeitraum Oktober bis Dezember mit einem höheren Sendungsvolumen als im Vorjahr“, erklärt Dennis Kollmann, der seit dem 1. Oktober die Position des Chief Executive Officer (CEO) von Hermes Germany innehat.

+++ Weihnachten: Geschenke-Käufer tappen in Preis-Falle – „Vor ein paar Monaten günstiger“ +++

Der Hamburger Paketlogistiker geht davon aus, allein in der Woche um den Black Friday am 29. November und rund um den Cyber Monday am 2. Dezember täglich im Schnitt nochmal bis zu 15 Prozent mehr Sendungen zu bewegen als an einem durchschnittlichen Tag in den ohnehin schon stark frequentierten Monaten November und Dezember.

Das plant Hermes

Um die Paketmengen souverän zu bewältigen und sicherzustellen, dass alle Weihnachtssendungen rechtzeitig zum Fest ankommen, hat Hermes Germany vorübergehend über 3.500 zusätzliche Fahrzeuge in seinen Fuhrpark integriert. Auch mehr Zustellpersonal wird unterwegs sein: In der Vorweihnachtszeit sind täglich bis zu 13.000 Zusteller für die Abholung und Zustellung von Sendungen für Hermes im Einsatz. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt sind es etwa 10.500 Zusteller pro Tag.

Mehr Themen und News:

Damit deine Sendung auch pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegt, gilt es, einige Fristen zu beachten. Sendungen innerhalb Deutschlands sollten spätestens bis zum 19. Dezember 2024 um 12 Uhr in einem der bundesweit rund 17.000 Hermes Paket-Shops abgegeben werden. In dem Fall erfolgt ein erster Zustellversuch bis Heiligabend.