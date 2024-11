Teuer-Schock beim Heizen! Müssen Verbraucher jetzt frieren?

Die Preise in den Supermärkten und auch auf den Weihnachtsmärkten steigen jedes Jahr immens. Aber nicht nur das! Auch beim Heizen droht der absolute Preisknaller – und das nicht im positiven Sinne!

Jetzt schlagen sogar die Stadtwerke Alarm. Und auch der Energieexperte Professor Manuel Frondel warnt: Wenn sich die Befürchtungen der Versorger bewahrheiten, „hat dies Konsequenzen für die Energieverbraucher in Form höherer Energiekosten“.

Heiz-Schock: Verbraucher könnten mit Preis-Knall rechnen

Denn inzwischen sieht fast jedes zweite Stadtwerk eine preisleistungsfähige Energieversorgung als nicht mehr möglich an! Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage des Verbandes deutscher kommunaler Unternehmen (VKU). Demnach können nur 38 Prozent der befragten Stadtwerke auch in Zukunft eine erschwingliche Heizungsversorgung gewährleisten.

So betonte Frondel gegenüber „Bild“: „Die Energieversorger werden die höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben müssen, um nicht selbst darauf sitzen zu bleiben.“ Grund dafür ist die Erhöhung der CO2-Steuer von derzeit 45 Euro pro Tonne auf 55 Euro pro Tonne im Jahr 2025.

Zudem soll ab 2045 in Deutschland nur noch mit erneuerbaren Energiequellen und nicht vermeidbarer Restwärme (z. B. aus Müllverbrennungsanlagen) geheizt werden. Um das zu erreichen, fordert VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing „einen entschlossenen Umbau – und eine entschlossene, verlässliche Förderung“.

Heizen: Auch Autofahrer müssen mehr zahlen

Klar ist: In den kommenden Jahren wird der CO₂-Preis weiter steigen, bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne, danach auf etwa 55 bis 65 Euro pro Tonne. Danach soll sich der Preisanstieg ab 2027 marktbedingt aus Angebot und Nachfrage ergeben. Doch nicht nur das – auch an den Tankstellen werden die Autofahrer kräftig schlucken müssen, denn die höheren CO₂-Preise werden die Spritpreise nach und nach in die Höhe treiben.

Was das preislich für die Heizkosten für Gas bedeutet? Das zeigt eine Übersicht von „Finanztip“:

Jahr CO2-Preis pro Tonne / bei Jahresverbrauch 6.000 kWh 2024 45 Euro / 35 Euro 2025 55 Euro / 71 Euro 2026 etwa 60 Euro / 78 Euro 2030 etwa 275 Euro / 356 Euro CO2-Preis pro Tonne / bei Jahresverbrauch 6.000 kWh

