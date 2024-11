Heizen mit Pellets: Kunden trauen ihren Augen kaum – es geht um den Preis

Das Heizen mit Pellets wird immer attraktiver. Nicht nur sind Pellets deutlich günstiger, sondern sie sind auch eine nachhaltigere Alternative zu den alten Gas- oder Ölheizungen. Bei dieser neusten Nachricht des „Deutschen Pelletinstitut“ reagieren viele Kunden jedoch fassungslos.

Obwohl die Temperaturen immer niedriger werden und man immer mehr auf die Heizung angewiesen ist, gibt es gute Nachrichten für die Kunden, die mit Pellets heizen. Denn bis Mitte November wurde noch kein Nachfrageanstieg festgestellt und der Preis für Pellets bleibt weiterhin niedrig, wie in den Vormonaten September und Oktober.

Heizen mit Pellets: Preisvorteil gegenüber Erdgas und Heizöl

Momentan kostet der Preis für eine Tonne Holzpellets durchschnittlich 279,12 Euro und eine Kilowattstunde klimaverträgliches Heizen beträgt derzeit 5,58 Cent. Kein Wunder, dass Heizen mit Pellets immer beliebter wird, denn der Preisvorteil gegenüber Erdgas liegt momentan bei rund 46 Prozent und gegenüber Heizöl 41 Prozent.

Martin Bentele, der Geschäftsführer des „Deutschen Pelletinstitut“ erklärt: „Als einer der weltweit größten Pelletproduzenten ist Deutschland mit seinem Energiehandel auch für eine frostige Wintersaison gut vorbereitet“. Er berichtet: „Die Produktion läuft, der Pellethandel bietet attraktive Preise bei kurzen Lieferzeiten.“

Kunden sollten die momentane niedrige Preislage besser ausnutzen, wenn sie mit Pellets heizen, wie Bentele rät. Auch wenn man noch ausreichend Pellets aus Lager hat, sollte man seine Vorräte jetzt besser auffüllen, um noch vor Weihnachten auf den Winter gewappnet zu sein.

Regionale Unterschiede in Deutschland

Es gibt jedoch in Deutschland auch regionale Unterschiede, die man besser beachten sollte, wenn man mit Pellets heizt. Am billigsten ist der Preis für Pellets momentan in Süddeutschland. Dort erhalten Kunden eine Tonne bereits für 269,75 Euro. Danach folgt Mitteldeutschland mit einem Durchschnittspreis von 280,78 Euro pro Tonne, während Kunden in Nord- und Ostdeutschland mit 289,69 Euro pro Tonne am meisten zahlen müssen.

Kunden, die mit Pellets heizen, können sich also trotz der niedrigen Temperaturen über die günstigen Preise freuen. Man sollte seinen Vorrat also besser jetzt aufstocken, wenn man von dieser zuvorkommenden Preislage profitieren möchte.