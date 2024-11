Lotto: Frau erbt 33-Millionen-Gewinn von ihren Eltern – sie fasst einen irren Entschluss

Lisa Carter (34) und ihr Mann (35) hatten viel Glück im Leben. Sie fanden nicht nur die große Liebe, sondern lebten auch in einem Haus mit Blick auf das Edinburgh Castle (Schottland). Doch damit nicht genug des Glücks: Die kleine Familie erbte auch noch einen fetten Lotto-Gewinn.

Mit dem Geld wollte Lisa auch ein großes Projekt verwirklichen – aber nicht alle waren davon begeistert. Es wurde viel geschimpft und gewettert. Und dann fasste die 34-Jährige einen verrückten Entschluss.

Lotto: Ehepaar hat XXL-Baupläne – zum Ärger der Nachbarn

Im Jahr 2016 haben die Eltern von Lisa Charters im Lotto gewonnen. Was das in Zahlen bedeutet? Rund 33 Millionen Pfund, das sind umgerechnet etwa 39.330.060 Euro. Logisch, dass sich die kleine Familie von dem großen Gewinn erst einmal richtig verwöhnen ließ. Und so reisten die Charters um die ganze Welt. Doch damit nicht genug.

Sie planten außerdem nach Edinburgh zu ziehen und kauften prompt ein Haus. Aber nicht nur das – sie wollten das kleine Dreizimmerhaus im noblen Vorort Morningside komplett verändern, so die „dailymail“. Der Plan war, das Haus aus den 50er-Jahren abzureißen und durch einen Neubau im Stil des „Grand Designs“ zu ersetzen.

Wäre das Herrenhaus gebaut worden, hätte es eine Zinkverkleidung, weiße Ziegel und eine geschwungene gepflasterte Auffahrt mit Blick auf Edinburgh Castle gehabt. Und genau das führte zu rund 60 (kritischen) Einwänden von Nachbarn und anderen Personen.

„Meinung geändert“: Lotto-Gewinner ziehen weiter

Trotz allem erteilte der Stadtrat seine Zustimmung – und dennoch kam es nicht zum Bau des prächtigen Gebäudes. Die ursprünglichen Pläne für das Haus wurden nach einer Planungskrise im Jahr 2022 revidiert, weil die Kunden, so der Architekt, „ihre Meinung geändert haben und woanders hingezogen sind“.

