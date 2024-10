Heizperiode startet: Diese teuren Fehler macht jetzt fast jeder

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Nach einem warmen September ist nun mit Beginn des Oktobers klar: Der Sommer ist endgültig vorbei.

Das bedeutet für viele Menschen, dass sie zum ersten Mal seit Monaten ihre Heizungen einschalten. Die Heizperiode startet, und dabei machen viele Menschen immer wieder die gleichen Fehler.

Diese Fehler haben zur Folge, dass die Räumlichkeiten nicht ordentlich geheizt werden oder die Heizkosten in schwindelerregende Höhen schnellen. In den folgenden Abschnitten weisen wir auf die gängigen Heiz-Fehler hin.

Heiz-Fehler 1: Fenster auf Dauer-Kipp

Auch in der kälteren Jahreszeit lassen viele Menschen in ihren Wohnungen und Häusern so manches Fenster permanent gekippt. Dies ist aus mehreren Gründen ungünstig. Zum einen gelangt dadurch nur wenig Frischluft in den Raum. Und zum anderen geht sehr viel Wärme verloren.

Stattdessen sollte man jeden Tag ein paar Mal Stoßlüften. Dabei öffnet man mehrere Fenster weit und entfacht für 5 Minuten einen Durchzug.

Heiz-Fehler 2: Zimmertüren ständig offen

Nur wenn alle Zimmertüren geschlossen sind, lassen die einzelnen Räume sich effizient einzeln heizen. Sobald eine Tür offen steht, entweicht die warme Luft aus dem beheizten Zimmer.

Heiz-Fehler 3: Wohnungstüren und Fenster nicht ausreichend dicht

Dieses Problem tritt vor allem bei älteren Gebäuden regelmäßig auf. Schon ein minimaler Riss in der Fensterscheibe kann die Energieeffizienz der ganzen Wohnung ruinieren.

Wenn das Geld für neue Fenster nicht locker sitzt, reicht es häufig schon, wenn man Fenster, Rahmen oder Türen mit bestimmten Dämmstoffen bearbeitet.

Heiz-Fehler 4: Dreckige Heizkörper

Mit Herbstbeginn lohnt es sich, die Anlage ordentlich zu reinigen und von Staub zu befreien. Schließlich kann Staub die Wärmeabgabe an den Raum erheblich reduzieren.

Heiz-Fehler 5: Große Möbel vor dem Heizkörper

In Wohnzimmern sieht man es immer wieder. Große Sofas stehen direkt vor Heizungen. So soll man es sich im Winter unmittelbar vor der Heizung im Warmen gemütlich machen können. Doch große Möbel fressen enorm viel Wärme, wenn sie direkt vor Heizkörpern stehen – Wärme, die dann nicht mehr in den Raum dringen kann.

Heiz-Fehler 6: Heizung ausschalten

Viele Menschen glauben, sie würden eine Menge Geld sparen, wenn sie ihre Heizung komplett ausschalten. Das ist ein Irrglaube. Denn wenn man eine solche Heizung dann wieder anschaltet, verbraucht das eine Menge Energie. Daher sollte man die Heizung stets zumindest auf niedriger Stufe laufen lassen.