Heiratsantrag auf dem Weihnachtsmarkt – hier wird er besonders romantisch

Gibt es einen besseren Zeitpunkt, sich zu verlieben, als in der Weihnachtszeit? In der Kälte kuschelt man sich zusammen vor dem Kamin und geht gemeinsam Eislaufen. Besonders romantisch wird es auf dem Weihnachtsmarkt, weswegen dies auch ein beliebter Ort für einen Heiratsantrag ist.

Aber bei der großen Auswahl der Weihnachtsmärkte steht man vor der Qual der Wahl. Auf welchen der etlichen Märkte in ganz Deutschland sollte man den Heiratsantrag stellen? Immerhin muss alles perfekt sein, um den Moment für ewig in Erinnerung zu behalten. Das Team von dem Juweliergeschäft „Diamonds Factory“ hat einen Blick auf die Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland geworfen, um bei der Entscheidung zu helfen. Dabei sind einige Weihnachtsmärkte besonders für einen Heiratsantrag geeignet, da man auf diesen aus der romantischen Stimmung gar nicht mehr herauskommt.

Heiratsantrag auf dem Weihnachtsmarkt: Größte Stufenpyramide in Dresden

Am beliebtesten für einen Heiratsantrag auf dem Weihnachtsmarkt ist der Striezelmarkt in Dresden. Dieser ist nicht nur der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland, sondern begeistert auch durch die traditionellen Holzbuden und das kultige Riesenrad, wodurch direkt romantische Stimmung entsteht. Auch gibt es auf dem Weihnachtsmarkt einen weiteren Vorteil für einen Antrag. Dort befindet sich nämlich die weltweit größte Stufenpyramide, mit einer Höhe von 14,61 Meter, der perfekte Ort, um das Knie zu fallen.

Aber auch der Weihnachtsmarkt in Dortmund bietet den perfekten Ort für einen Heiratsantrag, den großen Weihnachtsbaum, der sogar als einer der größten weltweit gilt. Bei dieser atemberaubenden Kulisse gelingt der Antrag mit Sicherheit. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es dank der Eisbahn und der spektakulären Live-Performance jedenfalls eine Sache nicht zu wenig; das romantische Ambiente.

Wer etwas mehr Privatsphären für den Heiratsantrag haben möchte, dem ist der Weihnachtsmarkt in Frankfurt zu empfehlen. Dort hat man auf dem Balkon der St.-Nikolaus-Kirche einen atemberaubenden Blick auf den festlich erleuchteten Markt und kann seinen besonderen Moment ganz für sich haben. Nach dem Antrag kann man den Besuch auf dem Markt noch in der malerischen Altstadt genießen, die sich extra für den Markt in ein Weihnachtswunder verwandelt hat.

Magische Eisbahn auf dem Cranger Weihnachtszauber

Für diejenigen, die einen ganz speziellen Heiratsantrag machen wollen, lohnt sich ein Besuch beim Cranger Weihnachtszauber. Mit über 100 Attraktionen, Shows und Live-Acts ist dort für jeden etwas dabei und langweilig wird, einem so schnell nicht. Für die romantische Stimmung sorgt die malerisch beleuchtende Eisbahn, und wie viele bekommen schon einen Antrag beim Eislaufen?

Auf der Liste der schönsten Weihnachtsmärkte für einen Heiratsantrag darf selbstverständlich auch der Nürnberger Christkindlesmarkt nicht fehlen, der in der atemberaubenden Nürnberger Altstadt stattfindet. Nicht nur ist der Markt wunderschön, es gibt auch ein großes Angebot an Aktivitäten und Live-Shows. Das Team von „Diamonds Factory“ empfiehlt den Balkon der Frauenkirche als den perfekten Ort, um die große Frage zu stellen. Bei einer so schönen Aussicht wird der Moment unvergesslich sein.