Heide Park Resort: Großbrand! Besucher müssen Freizeitpark sofort verlassen

Großbrand im Heide Park Resort! Der Freizeitpark musste am Mittwochnachmittag (11. Oktober) evakuiert werden.

Im Heide Park Resort entstand am besagten Tag gegen 14.30 Uhr ein lokal begrenzter Brand an der alten Verwaltung im Eingangsbereich. Das gab der Park selbst auf seiner Facebook-Seite bekannt. Etwa 100 Feuereinsatzkräfte sind dabei den Brand in dem leerstehenden Gebäude zu löschen.

Heide Park: Keine Personen verletzt

Personen seien nicht zu Schaden gekommen, wie der Freizeitpark weiter schreibt. Alle Besucher sind „geordnet“ auf die Eventfläche des Parks evakuiert worden. Weitere Informationen will der Heide Park in Kürze bekanntgeben.

