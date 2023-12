Hausmittel: Holzbretter nicht mehr sauber zu kriegen? Dieser Trick bringt sie wieder zum Leuchten

Gemüse, Obst, Fleisch: Auf einem Holzbrett landet so einiges an Lebensmitteln. Dabei kann der beliebte Haushaltsgegenstand auch schnell mal verfärben oder fängt an unangenehm zu riechen. Was kann man dagegen tun? Ein Hausmittel verschafft Abhilfe.

Hässliche Verfärbungen und unangenehme Gerüche auf deinem Schneidebrett lassen sich nur schwer mit ganz normalem Spülmittel bekämpfen. Doch es gibt ein effektives Hausmittel, welches dir dein Leben leichter machen kann: Zitrone und Salz!

Tequila-Werkzeug für dein Schneidebrett

Die einen denken bei Zitrone und Salz an Tequila, die anderen reinigen so ihre Holzbretter. Kaum ein Gegenstand in der Küche kommt so häufig zum Einsatz wie ein Schneidebrett. Doch die Lebensmittel, die du darauf behandelst, hinterlassen Spuren. Wie das Online-Portal „Chip.de“ berichtet, kriegen Schneidebretter von scharfen Messern zudem kleine Ritze.

Und eben in diesen kleinen Ritzen können sich Keime und Bakterien niederlassen. Während Kunststoffbretter sich ganz einfach in die Spülmaschine stecken lassen, sieht es bei Holzbrettern anders aus. Sie quellen auf und spalten sich. Dein Holzbrett musst du also mit der Hand schrubben.

Wichtig: Du musst Meersalz nutzen!

Wirklich sauber bekommst du sie mit einem ganz einfachen Trick. Du brauchst Zitrone und Meersalz. Wichtig an der Sache ist, dass das Salz grob ist. Meersalz eignet sich deswegen hervorragend. Das Salz verteilst du dann auf das Brett. Mit einer halben Zitrone reibst du über das Holzbrett.

Die Frucht presst du kräftig auf dein Brettchen. So wird das Salz besser eingearbeitet. Dann lässt du alles für einige Minuten gut einwirken. Dabei können sich Salz und Zitrone, je nach Schmutz, grau verfärben, wie „Chip.de“ schreibt. Mit einem Teigschaber entfernst du schließlich das Salz. Dann spülst du mit Wasser nach. Zu guter Letzt kommt noch ein Handtuch zum Einsatz. Dann lässt du das Brett trocknen – fertig ist dein sauberes Holzbrett!