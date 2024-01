Hausmittel: Damit gelingt dir das perfekte Spiegelei – simpler Trick!

Man kennt’s: Zum Sonntagsfrühstück willst du dir ein schönes Spiegelei braten, doch daraus wird mal wieder nichts. Entweder fällt gleich beim Aufschlagen Eierschale in die Pfanne oder das Eigelb platzt auf und läuft aus. Am Ende sieht das Spiegelei eher wie zeitgenössische Kunst als wie ein leckeres Gericht aus.

Damit dir das perfekte Spiegelei gelingt, solltest du einen Fehler beim Anbraten unbedingt vermeiden. Das klappt am besten, wenn du ein altbewährtes Hausmittel verwendest.

Hausmittel für das perfekte Spiegelei

Jeder mag sein Frühstücksei anders als der Nächste. Ob als Rührei, gekocht, pochiert, als Spiegelei oder beidseitig angebraten. Es gibt zahlreiche verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten. Kaum ein Lebensmittel hat so unterschiedliche Anwendungsbereiche wie das Ei.

Und selbst beim Spiegelei gibt es etliche Optionen. Manch einer brät gerne mit Öl an, andere mit Butter. Der eine mag es gerne kross, der andere noch flüssig in der Mitte. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, ein Spiegelei zu braten. Doch das perfekte Spiegelei braucht eben Übung – oder etwas Hilfe.

Das Sahnehäubchen auf dem Ei

Das richtige Fett macht’s! Tatsächlich kann dir Sahne dabei helfen, dass dir ein perfekt gewürztes und auch optisch optimales Spiegelei gelingt. Häufig ist nämlich nicht nur das Äußere, sondern auch das Salz das Problem. Wer es direkt auf das Eigelb streut, ist selber schuld. Die dünne Oberfläche hält die Körner oft nicht aus und reißt dann.

Es ergibt also Sinn, nur das Eiweiß zu würzen. In Verbindung mit spezieller Konditorsahne kann schon vor dem Aufschlagen des Eis die Würzung in der Pfanne stattfinden. Danach das Ei hinzufügen und danach auf mittlerer Stufe anbraten. So wird das Ei besonders zart und aromatisch.