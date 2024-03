Aldi-Kunde kauft Eier – den Schock beim Auspacken vergisst er nie!

Zwei Engländer, die bei Aldi ihren Einkauf erledigten und zu Hause eine unglaubliche Entdeckung im Eier-Karton machten, sorgen in den sozialen Netzwerken für Furore. Doch um bei Aldi solch verrückte Dinge zu erleben, muss man nicht den Ärmelkanal überqueren. Das geht auch in Schleswig-Holstein.

Aber der Reihe nach. Viele Kunden von Aldi und anderen Supermärkten öffnen vor dem Kaufen der Eier immer erst den Karton, um zu sehen, ob die Eier auch unbeschädigt sind. Doch in das Ei hineinschauen kann man natürlich nicht. So kann es dann bei der Zubereitung zu irren Überraschungen kommen.

Aldi-Kunden trauen ihren Augen nicht

Wie schon erwähnt, haben wir kürzlich über zwei Engländer und ihren verrückten Eier-Kauf bei Aldi berichtet (>>> hier der ausführliche Artikel). Das Besondere: Als sie die Eier aufschlugen, um sie für das Frühstück zu braten, trauten die beiden ihren Augen nicht. Das erste Ei enthielt nicht nur ein Eigelb, sondern zwei. Auch das nächste Ei enthielt zwei Dotter. Und das dritte Ei schoss den Vogel ab: vier Dotter!

Bei Aldi in Schleswig-Holstein kaufte ein Mann zehn Eier mit jeweils zwei Dottern. Foto: Privat

Aber was sind schon diese paar Doppel-Dotter-Eier von Aldi in England gegen das Erlebnis, das unser Leser Günther K. unserer Redaktion schilderte, nachdem er den Bericht über die beiden Engländer gelesen hatte? Im Sommer 2023 habe er bei Aldi in Niebüll (Schleswig-Holstein) eine Packung mit zehn Eiern gekauft. So weit, so gewöhnlich. Doch bei der Zubereitung traf ihn fast der Schlag!

Zehn Eier mit jeweils zwei Dottern!

„ALLE zehn Eier hatten je zwei Dotter“, berichtet Günther K – und er liefert auch gleich drei Beweisfotos mit. Das eine zeigt die ersten vier Spiegeleier in der Pfanne mit Doppel-Dotter. Das zweite Bild zeigt vier weitere Spiegeleier mit zwei Dottern. Und dann gab es noch eine handfeste Überraschung: Die letzten beiden Eier wurden hartgekocht, sodass sich erst beim Aufschneiden zeigte: Auch in diesen beiden Eiern hatten sich zwei Dotter entwickelt.

Ob mit oder Beweisfotos – diesen Eier-Schock wird der Mann wohl nicht mehr vergessen. Und wir dürfen gespannt sein, in welchem Aldi-Markt – nach England und Schleswig-Holstein – die nächsten Eier mit zwei, vier oder noch mehr Dottern auftauchen.